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Украина

Почти лето: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни

7:05 22 октября 2019 110
погода
Инф. «ФАКТОВ»

День 22 октября в Украине будет малооблачным, без осадков. Теплая погода все еще сохранится. Днем в большинстве областей ожидается 15−20°. Самым теплым будет западный регион, где к полудню погода порадует летними +23°.

Погода будет практически безветренной, ожидаются порывы не более 3−8 м/с. Ночью и утром на дорогах плотный туман. Видимость сократится до 200−500 метров.

карта

Как сообщает Украинский гидрометцентр, в ближайшие дни ночи постепенно будут становиться холоднее, ожидается не более 4−9° тепла. В Закарпатье и на побережье морей до +12°.

Такая безветренная погода продлится как минимум еще четыре дня. По прогнозам синоптика Натальи Диденко, существенное похолодание придет в Украину с началом следующей недели. Температура днем снизится до +7 градусов.

Напомним, туманы в сочетании со сжиганием листьев, горящими торфяниками и выбросами промпредприятий способствуют накоплению в нижнем слое атмосферы загрязняющих веществ. Пока что лаборатории не зафиксировали превышения нормы, но специалисты уже дали советы, как пережить сезон горения опавшей листвы.

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