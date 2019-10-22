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Общество и люди

Умер известный украинский фотограф Владимир Струмковский

7:29 22 октября 2019 41
струмковский
Инф. «ФАКТОВ»

21 октября умер известный фотограф из Киева Владимир Струмковский. Ему было 59 лет. Струмковского знали по ярким снимкам из Верховной Рады, где он работал в последнее время, а также по фотографиям во многих столичных СМИ.

струмковский

струмковский

Причины смерти Струмковского пока не называются. Супруга фотографа рассказала в соцсетях, что бригада «скорой помощи» прибыла слишком поздно — через 40 минут после вызова и спасти пациента не смогла.

струмковский

Струмковский родился в декабре 1959 года. После получения диплома Института журналистики КНУ им. Шевченко снимал киевских СМИ, в том числе для газеты «Хрещатик».

струмковский

струмковский

Коллеги-фотографы, а также знавшие Струмковского по медиа и парламенту выражают соболезнование семье.

струмковский

Напомним, в сентябре 2019-го умер известный спортивный журналист Александр Жураховский. Ранее в этом году скончался известный спортивный телекомментатор Сергей Дерепа.

Фото Виктор Залевский/Facebook, Владимир Струмковский/Facebook

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