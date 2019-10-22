Используют автомобильные прицепы: в Тернополе раскрыли хитрую схему захвата земли

Происшествия

В Тернополе разоблачили хитрую схему по захвату земельных участков. В отличие от часто фиксируемых рейдерских поглощений, тернопольские аферисты обходятся без насилия. Для махинации используют кузов грузового автомобиля и бетонную плиту. Конструкцию проводят до документам как будущий жилой дом и добиваются присвоения ему адреса. В дальнейшем авторы схемы делают запрос в горсовет с требованием получить во владение участок земли под домом-прицепом.

На оригинальную схему по самовольному захвату земли обратили внимание тернопольские активисты. Как рассказал Олег Холява, ржавый автоприцеп рядом с бетонной плитой по документам уже считается капитальной постройкой, получил привязку к улице и номер 40-б. Оформлен дом-прицеп как собственность юридического лица.

Как обращает внимание ТСН, провернуть схему с передачей частному лицу коммунальной земли было бы невозможно без лояльного госрегистратора и содействия горсовета. Госрегистратор, оформивший документацию на несуществующий дом, нашелся в 60 километрах в городе Подгайцы Тернопольской области. Он пообещал отменить проведенную процедуру.

В Тернопольском горсовете успели разрешить владельцу дома-прицепа разрабатывать жилищный проект. После вмешательства активистов и полиции горсовет обещает на следующей сессии упразднить это решение.

Напомним, «ФАКТЫ» проанализировали, как изменится процедура регистрации сделок по земле и недвижимости после вступления в силу закона о защите права собственности. Важным новшеством будет отмена принципа экстерриториальности, когда регистрационные действия можно было проводить не в том регионе, где территориально расположено недвижимое имущество.

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