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В Украине готовят новые штрафы для контрабандистов: сколько придется заплатить за нарушение
Главный таможенник Украины Максим Нефьодов предлагает более жестко наказывать за контрабанду. Особенно это касается ввоза высокомаржинальных товаров, цены на которые после поступления в Украину «накручиваются» на сотни процентов. Существующие наказания — конфискация и штраф в размере 100% стоимости — контрабандистов особо не пугают.
Решить вопрос должен новый законопроект, разработанный Гостаможслужбой. Предлагается зафиксировать некие минимальные размеры штрафов за контрабанду. Максимум будет установлен на уровне 425 тыс. гривен.
По словам Нефьодова, за первое нарушение предлагается взимать от трех до пяти тысяч необлагаемых минимумов (51−75 тыс. грн) с конфискацией товаров. За повторное — от 75 до 170 тысяч гривен. Контрабанду в составе организованной группы предлагается побороть штрафами от 255 до 425 тыс. гривен. Об этом сообщает Укринформ.
За контрабанду подакцизных товаров (алкоголь, сигареты) предлагается наказывать не по административному кодексу, а по Уголовному, то есть бороться не только штрафами, но и более строгими мерами.
Пока что новому проекту закона предстоит обсуждение в правительстве. Затем его вынесут на заседание Верховной Рады. Ориентировочно в парламенте закон смогут проголосовать в конце 2019-го — начале 2020 года.
Напомним, в 2019 году в Украине были пресечены попытки провоза рекордных партий контрабанды. Так, была задержана партия сигарет на миллионы гривен, которую везли под видом туалетной бумаги.
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