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Украина

Политолог, предсказавший президентство Зеленского, рассказал, кто на самом деле "рулит" Украиной

9:40 22 октября 2019 74
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах к власти в Украине пришел «триумвират», внутри которого уже начался конфликт.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил политолог Виктор Бобыренко. «Сейчас создался своеобразный триумвират: Пинчук, Коломойский и Зеленский. И олигархи думают, что президент будет управляемым», — отметил он, добавив, что не все идет так, как они рассчитывали, и что Владимир Зеленский ведет свою игру.

«Вова понял, что он сам по себе бренд. И что сейчас денежный ресурс важен, но еще важнее другие ресурсы — каналы коммуникации, то есть телеканалы в данном случае, и соцсети, и третий ресурс — это бренд. Бренд — у него, телекоммуникации — у Пинчука и Коломойского. И они играют», — отметил полотолог.

По словам Игоря Бобыренко, в истории есть немало примеров, когда к власти в том или ином государстве приходил триумвират, который, рано или поздно распадался. «Был триумвират Помпея, Цезаря и Красса, потом — Лепида, Антония и Октавиана. Они распадались, и триумвиры начинали „мочить“ друг друга. То есть я не вангую, а исторически моделирую, что и этот триумвират распадется. Думаю, что конфликт уже сейчас пошел», — добавил политолог.

Эксклюзивное интервью политолога Виктора Бобыренко «Украиной управляют три человека, между ними уже наметился конфликт» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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