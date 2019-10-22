Черная Пятница 2019: скидки в stylus.ua

Пресс-релиз

В 2019 году традиционно состоится грандиозная распродажа Черная Пятница, которая пройдет в стационарных и онлайн-магазинах. Опытные шопоголики знают, что покупать в интернете намного удобнее — не нужно толпиться в очередях и выходить из дому, можно сидя на диване спокойно ознакомиться с предложенными скидками. Сотни известных онлайн-магазинов примут участие в акции, в том числе и stylus.ua, поэтому не упустите возможность закупиться новинками Apple, бытовой техникой и полезными гаджетами.

Традиционные распродажи по-американски!

Традицию проводить в Украине Black Friday переняли у США, где обычно после Дня благодарения начинается сезон рождественских распродаж. Такой обычай существует в США с XIX века. Крупнейшие торговые центры и небольшие магазины предлагают скидки до 90%, а покупатели выискивают наиболее выгодные предложения.

Называть пятницу «черной» начали в шестидесятых годах ХХ века из-за многочисленных пробок на дорогах. Также существует версия, что слово «черная» появилось из-за бухгалтерского учета, в котором записывают прибыль черной ручкой, а убытки — красной. После «черно-пятничной» распродажи, разумеется, преобладал черный цвет.

Черная пятница на сайте stylus.ua: товары от ведущих производителей с огромными скидками

Интернет-магазин «Стилус» порадует посетителей сайта нереальными скидками на продукцию мировых брендов. Гарантировано снизятся цены на продукцию Apple, Xiaomi, Huawei, Honor, Meizu, Samsung и других мировых брендов. Заходите на сайт 25 ноября, чтобы успеть купить акционный товар:

iPhone,

AirPods,

микроволновую печь,

пылесос,

iPad,

кондиционер,

телевизор и другую технику.

Распродажа продлится до 29 ноября, но несмотря на продолжительность акции, важно не упустить действительно хорошую скидку, поскольку товары с минимальным ценником «разлетаются» за считанные минуты.

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