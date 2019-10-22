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В хосписе выполнили последнюю просьбу ветерана, желавшего попрощаться со своей собакой: трогательные фото

10:57 22 октября 2019 316
Джон и Патч
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В хосписе американского штата Нью-Мексико выполнили последнюю просьбу умирающего ветерана вьетнамской войны — 69-летнего Джона Винсента. У него не осталось родных, и он хотел попрощаться со своей любимой собачкой — шестилетним йоркширским терьером по кличке Патч. Сотрудники организации Albuquerque Animal Welfare, куда отдали Патча после того, как его хозяин попал в больницу, немедленно согласились и устроили встречу, которая была очень трогательной.

Человек и собака были счастливы увидеться друг с другом, хотя пес не подозревал, что видел своего хозяина в последний раз. «Да, это я, это папочка», — нежно приговаривал Винсент, гладя своего любимца, который облизывал ему лицо. Они провели вместе весь день.

Сейчас Патчу подыскивают новую семью. Как сообщает издание New York Daily News, фотографии Винсента и Патча центр Albuquerque Animal Welfare опубликовал в соцсети Facebook. Они вызвали очень эмоциональную реакцию. Нашлось множество желающих «усыновить» собаку.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что полицейских растрогала собака, которая поселилась возле участка и уже год ждет своего арестованного хозяина.

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