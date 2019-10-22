24.72 / 25.00 27.43 / 27.88
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Румяные тыквенные оладушки: легкий рецепт (фото)

11:44 22 октября 2019 2241
Тыквенные оладушки
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

Сезон тыквы в разгаре. Она не только яркая, но и полезная. И приготовить из нее можно очень много вкусностей. Например, тыквенные оладушки. Правда, чтобы они получились красивыми и аппетитными, нужно знать немало тонкостей.

Рецептом этого лакомства с «ФАКТАМИ» поделилась кондитер из Великобритании Юлия Гирвиц.

— Тыквенные оладушки очень нравятся моим деткам, — рассказывает Юлия Гирвиц. — С удовольствием поделюсь рецептом.

Тыквенные оладушки

Вам понадобится:

  • 400 г пюре тыквы (я ее натираю на крупной терке и потом делаю пюре блендером);
  • 2 яйца;
  • примерно 170 г пшеничной муки;
  • 0,5 чайной ложки разрыхлителя;
  • 100 мл молока;
  • 25−30 г сахара;
  • соль по вкусу;
  • при желании — корица.

Смешиваем все ингредиенты, пюре тыквы я добавляю в конце. И жарим маленькие оладушки. Вот и все! Приятного аппетита!

— Очень вкусны оладушки со сметаной, а мои малыши любят их со сгущенкой, — говорит Юлия Гирвиц.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали простой рецепт вкуснейшего варенья «слива в шоколаде», процесс приготовления которого не займет много времени.

Читайте также: Самые необычные торты: все детали съедобны (фото)

А известный черниговский кондитер Елена Зиберт поделилась с «ФАКТАМИ» легким рецептом сливовой и яблочной пастилы.

Фото из альбома Юлии Гирвиц

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Бобиренко Виктор

Украиной управляют три человека, между ними уже наметился конфликт, — политолог

Гороскоп

Кому не повезет: гороскоп на 22 октября для всех знаков зодиака

Кадр из видео с привидением

Девушка отправила парню видео-селфи и перепугала его маячившим на заднем плане привидением (фото, видео)

Джон и Патч

В хосписе выполнили последнюю просьбу ветерана, желавшего попрощаться со своей собакой: трогательные фото

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер