Румяные тыквенные оладушки: легкий рецепт (фото)

Стиль жизни

Сезон тыквы в разгаре. Она не только яркая, но и полезная. И приготовить из нее можно очень много вкусностей. Например, тыквенные оладушки. Правда, чтобы они получились красивыми и аппетитными, нужно знать немало тонкостей.

Рецептом этого лакомства с «ФАКТАМИ» поделилась кондитер из Великобритании Юлия Гирвиц.

— Тыквенные оладушки очень нравятся моим деткам, — рассказывает Юлия Гирвиц. — С удовольствием поделюсь рецептом.

Тыквенные оладушки Вам понадобится: 400 г пюре тыквы (я ее натираю на крупной терке и потом делаю пюре блендером);

2 яйца;

примерно 170 г пшеничной муки;

0,5 чайной ложки разрыхлителя;

100 мл молока;

25−30 г сахара;

соль по вкусу;

при желании — корица. Смешиваем все ингредиенты, пюре тыквы я добавляю в конце. И жарим маленькие оладушки. Вот и все! Приятного аппетита!

— Очень вкусны оладушки со сметаной, а мои малыши любят их со сгущенкой, — говорит Юлия Гирвиц.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали простой рецепт вкуснейшего варенья «слива в шоколаде», процесс приготовления которого не займет много времени.

А известный черниговский кондитер Елена Зиберт поделилась с «ФАКТАМИ» легким рецептом сливовой и яблочной пастилы.

Фото из альбома Юлии Гирвиц



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter