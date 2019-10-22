- 13:16 Переход на зимнее время: как сделать это правильно
- 13:16 Настоящее чудо: в Крыму девушка упала с огромной скалы и осталась жива
- 13:08 Дети плакали, а один человек попал в больницу: подробности инцидента с аммиаком в районе "Борисполя"
- 13:02 Пленного журналиста Асеева «суд» боевиков «ДНР» приговорил к 15 годам тюрьмы
- 13:00 Валя, зачем мне нога? Я ведь больше в футбол не играю, — лучшему вратарю мира XX века Льву Яшину исполнилось бы 90 лет
- 12:44 В Киеве ограничили движение по проспекту Бажана
- 12:37 Показывал детям гениталии: возле детского сада в Харькове застали извращенца
- 12:32 Миф о «монополизме» используется для оправдания российского импорта электроэнергии, – эксперт
- 12:29 Под Киевом вторые сутки тушат пожар на торфяниках: фото и подробности
- 12:27 Леди Гага показала себя голой в ванне — со льдом и без
- 12:26 Владимир Зеленский подписал закон, меняющий правила продажи квартир, домов и земли: что важно знать
- 12:25 Дело Гримчака: экс-чиновника больше не считают мошенником
Румяные тыквенные оладушки: легкий рецепт (фото)
Сезон тыквы в разгаре. Она не только яркая, но и полезная. И приготовить из нее можно очень много вкусностей. Например, тыквенные оладушки. Правда, чтобы они получились красивыми и аппетитными, нужно знать немало тонкостей.
Рецептом этого лакомства с «ФАКТАМИ» поделилась кондитер из Великобритании Юлия Гирвиц.
— Тыквенные оладушки очень нравятся моим деткам, — рассказывает Юлия Гирвиц. — С удовольствием поделюсь рецептом.
Тыквенные оладушки
Вам понадобится:
- 400 г пюре тыквы (я ее натираю на крупной терке и потом делаю пюре блендером);
- 2 яйца;
- примерно 170 г пшеничной муки;
- 0,5 чайной ложки разрыхлителя;
- 100 мл молока;
- 25−30 г сахара;
- соль по вкусу;
- при желании — корица.
Смешиваем все ингредиенты, пюре тыквы я добавляю в конце. И жарим маленькие оладушки. Вот и все! Приятного аппетита!
— Очень вкусны оладушки со сметаной, а мои малыши любят их со сгущенкой, — говорит Юлия Гирвиц.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали простой рецепт вкуснейшего варенья «слива в шоколаде», процесс приготовления которого не займет много времени.
Читайте также: Самые необычные торты: все детали съедобны (фото)
А известный черниговский кондитер Елена Зиберт поделилась с «ФАКТАМИ» легким рецептом сливовой и яблочной пастилы.
Фото из альбома Юлии Гирвиц
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка отправила парню видео-селфи и перепугала его маячившим на заднем плане привидением (фото, видео)
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.