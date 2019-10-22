Скоро «плюсы» начнут «мочить» Зеленского, — политолог, предсказавший в 2015 году его победу

Украина

В первой части интервью политолог Виктор Бобыренко, предсказавший президентство Зеленского еще в 2015 году, рассказал, что сейчас Украиной фактически управляют три человека: кроме президента это Игорь Коломойский и Виктор Пинчук. Во второй части интервью «ФАКТАМ» политолог объяснил, почему конфликт внутри этого триумвирата неизбежен, а также рассказал, что будет с рейтингом Зеленского к концу президентского срока и кто займет кресло главы государства после него.

«Мира не получится, посадки не выйдут — рейтинг Зеленского начнет падать»

— Акции протеста, прокатившиеся Украиной после так называемого согласования «формулы Штайнмайера», очевидно, повлияли на президентский рейтинг. Продолжит ли он снижаться?

— По крайней мере сейчас, что бы там ни говорили про Зеленского, но если «1+1» будет хвалить президента, то его рейтинг не будет падать.

Вернее, он будет падать, но не так уж и стремительно. Но если «плюсы» возьмутся «мочить» того же самого Зеленского, то это будет противоборство, в котором победителей не будет. Я думаю, что они (Коломойский и Зеленский. — Авт.), с одной стороны — это понимают, а с другой стороны — еще раз повторю: сила жизненных обстоятельств бросит их в конфликт. Когда это произойдет? Думаю, что уже скоро.

Как быстро упадет рейтинг Зеленского? Я думаю, что не так быстро: он может продержаться, даже если немножко и просядет в первую зиму. Но для этого нужно делать ожидаемые людьми шаги по войне. Если по войне не выходит — отворачивается часть общества, — надо делать громкие посадки. Причем посадить в СИЗО — это же не значит осудить. Вот посадки будут, а будут ли приговоры — кто знает.

— А как вы считаете, что может стать причиной ссоры в триумвирате? То, что Зеленский захочет стать самостоятельным игроком?

— Я вам объясню аллегориями. Зеленский был успешным и талантливым актером, а теперь он стал директором собственного театра. Я считаю, что он не намерен уступать Украину Путину, потому что Путин — тоже гениальный актер.

Но у Путина свой театр, а у Зеленского — свой. Зеленскому очень нравится, когда ему аплодируют, и это очень хорошо для Украины, потому что он может хорошие дела делать хотя бы для того, чтобы ему аплодировали и купали его в овациях.

Но Зеленский стал сейчас — кроме того, что он «прима-балерина», «первая скрипка» — и собственником театра, а также главным режиссером и сценаристом. Мы понимаем, что существует «коллектив сценаристов», что Зеленский не во всех пьесах, которые идут в нашем театре, компетентен, и ему понятно, что какой-то сценарий ему навязывают, кто-то в суфлерской будке подсказывает ему. Но так или иначе он хочет, грубо говоря, править сценарий, запятые расставлять.

А Игорь Валерьевич привык, что он сценарист, что он директор труппы, что он Карабас-Барабас. А тут какой-то Пьеро вылез и говорит: нет, это моя труппа. Вот на этом фоне у них и конфликт. Самый умный — Игорь Валерьевич. Возможно, как человек умный, он понимает, что нужно где-то уступать, чтобы только статус-кво, триумвират, сберечь. Но, с другой стороны, мы знаем, что Игорь Валерьевич — это океан. И если его сильно разозлить, то где он остановится в своем цунами?

— Сейчас Зеленский имеет большое влияние на парламент, но в его фракции тоже есть разные центры влияния, разные группы. Как долго Зеленский сможет контролировать свою фракцию и парламент?

— На первом занятии в Трускавце советник президента Никита Потураев сказал, мол вы тут никто, вы прошли в Раду на бренде Зеленского. И это действительно так. Никто из них не стал депутатом сам по себе. Всех их, все 254 человека — кто в списке, кто мажоритарщики — депутатами сделал Зеленский. Но у людей свои амбиции, и они могут поблагодарить Владимира Александровича и пойти каждый в автономное плавание. Вот мы и посмотрим на степень этих амбиций. Но это будет не скоро. Пока у Зеленского есть рейтинг — они будут держаться за этот рейтинг. Как только он начнет сыпаться, каждый захочет играть в свою игру. И мы должны понимать, что тот же самый Богдан или тот же Разумков — они не соратники Зеленского, а попутчики.

— Все же как долго этот рейтинг может сохраняться: год, десять?..

— Рейтинг Зеленского не будет проседать так быстро, как рейтинг того же Порошенко. Потому что у артистов фан-клуб больше и, скажем так, лояльнее к ним, чем у политиков. В политиках быстро разочаровываются. Но у Зеленского его фан-клуб формировался давно, он очень стойкий и по крайней мере 20—30 процентов у него будет еще долго. Но и он начнет проседать, возможно, даже сейчас.

Сейчас все чего-то от Зеленского ожидают. Моя соседка, например, ждет повышения пенсии. Но многие уже перенесли свои ожидания, что не вот сейчас-сейчас прямо, но с нового года точно будет пенсия в два-три раза больше. Или зарплата. А она не будет.

Получат платежки в ноябре, субсидий станет меньше, платить придется кому две, кому три тысячи в месяц только за тепло, газ, свет и так далее. И рейтинг начнет проседать. Потом где-то после нового года, когда увидят, что пенсии и зарплаты не увеличились, когда пойдут коррупционные скандалы (так или иначе информация о них будет доходить до людей)..

Однако рейтинг не будет сыпаться так, как у Порошенко. У Порошенко, вспомните, весной 2014-го более 50% было, он победил в один тур на выборах, а уже осенью «Солидарность» набрала всего около 20 процентов по спискам и уступила «Народному фронту».

У Зеленского за полгода рейтинг не убьется. Думаю, что они (партия «Слуга народа». — Авт.) будут идти на местные выборы, чтобы еще и местные советы захватить, где-то в мае, не ожидая октября. Потому что до следующего октября рейтинг точно просядет, и президент не будет иметь нынешнего успеха.

Тем более что не будет громких посадок. Люди ожидают посадку Порошенко. А если придется даже Пашинского выпустить — что тогда? Если не посадят Луценко или посадят и выпустят? Если ничего не будет с Супрун, если с бывшими министрами ничего не будет, по крайней мере — с областными прокурорами. Если не будет больших посадок, то все, не сработает игра на четырех ожиданиях. Мира не получится, посадки не выйдут — рейтинг начнет падать.

То, что случилось с рейтингом Порошенко за год, у Зеленского может занять два-три года. Но до пятой годовщины избрания у него с рейтингом будет то же самое, что и у Порошенко.

«Украинская нация снова будет ожидать следующего мессию»

— Сейчас на фоне Минских договоренностей, «формулы Штайнмайера» и разведения войск прошли протестные акции: нынешней власти во главе с Зеленским ставят в вину, что они приближают к Украине «русский мир». Насколько реальна опасность, что Зеленский приведет «русский мир» в Украину?

— И Зеленский и я — мы оба любим Украину. Но я люблю украинскую Украину, а Зеленскому нравится Украина со «Сватами»: «Мир, дружба, жвачка, все люди — братья, все должны помогать друг другу, ребята, давайте жить дружно». То есть он кот Леопольд в этом плане, это его роль. И поэтому у нас как бы разная Украина.

Я не считаю, что он сознательно сдает нас Путину. Это просто может быть от его пацифизма. Сейчас пацифизм Зеленского, его врожденный пацифизм, может сыграть с нами злую шутку. Но я думаю, что его немножко сейчас напугали. 4 октября опять на акции вышли тысячи людей, и он еще немножко испугался. То есть они, кто стоит рядом с Зеленским, должны понять, что большое количество пассионариев не дадут им перейти красные линии. И они будут бояться их перейти.

Я вообще не верю, что может быть мир с Путиным. Это нонсенс, этого не будет, это точно, тут и к бабушке не ходи. Не я один, кто это пророчит: мира не будет, потому что природа России такая, с хищниками не может быть мира. Но я думаю, что где-то Зеленский остановится, а если не остановится, то появится, как говорят, тот неожиданный «черный лебедь», который прилетит и поломает всю игру. Потому что переход через красные линии может сыграть с ним злую шутку, и он может поехать в Ростов.

— Когда Зеленский шел во власть, он сказал, что идет только на пять лет, на один срок…

— Да, если бы у Зеленского все выходило классно и он действительно стал для нас, Рузвельтом, де Голлем или Черчиллем и действительно мог спасти Украину, то, я думаю, благодарность соотечественников заставила бы его передумать и идти на второй срок. Но я боюсь, что до того времени, когда он передумает и захочет пойти на второй срок — у него уже не будет этого рейтинга.

— А можно сейчас спрогнозировать: политик с какими качествами, с какими лозунгами придет на смену Зеленскому?

— Ввиду того, что ментальность нации так быстро не изменится, — нация снова будет ожидать следующего мессию. То есть этот сломался — несите нового, но с теми же самыми качествами. Тот, кто сможет продать себя: вот я очень порядочный, целуйте мне руки, я знаю, как вас сделать счастливыми. За этого и будут голосовать.

Кто это будет — сейчас сказать тяжело, но это будет тот, кто придет на критике. Порошенко уже не воскреснет. Уже мы видим, что Юля, как ни возрождается, как птица Феникс, но все равно пепел набился ей в перья и не дает взлететь на ту недосягаемую высоту рейтинга, который когда-то у нее был.

Тут может оказаться кто-нибудь из нынешних политиков. Но, опять-таки, — как они себя поведут. Сейчас «слуги народа» — Ткаченко и все, кто стоит за планом сбить Кличко, — могут нарваться на рост рейтинга Кличко. Если Кличко покажет себя как боец и на все их выпады будет отвечать: приходите ко мне, я вам в морду дам. Если он покажет себя бойцом, люди могут решить: артиста попробовали — давайте попробуем еще спортсмена. Но, опять-таки, это если Кличко будет играть по сценарию, а сценарий под него — порядочный боец. Тот был порядочный артист, а этот — порядочный боец. Я думаю, что и против него будут играть, и говорить: да он и не боец в политике, да он и не порядочный. И тут чья еще победит.

— То есть в который раз Украину ждет очередной президент-популист?

— Конечно, да.

Ранее известный политолог Михаил Басараб объяснил, что уступки России, в частности обмен пленными, это не заслуга Зеленского, а часть политической игры Кремля, который готовит ловушку Украине.

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