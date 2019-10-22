Стиль жизни

Кому не повезет: гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака

Будьте сегодня особенно внимательны к знакам судьбы, приметам и совпадениям.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака.

Читайте также: Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня лучше отсидеться в тени, смиренно приняв ситуацию, скоро все наладится.

Телец

Тельцам день обещает серьезные перемены в жизни. Не волнуйтесь, все к лучшему.

Близнецы

Сегодня напряженно могут складываться отношения с близкими, будьте гибче, научитесь просить прощения.

Рак

Сегодня могут неожиданно прийти гости, вы будете им очень рады, но стоит подготовиться.

Лев

Сегодня важны осторожность и предусмотрительность, которые помогут вам избежать поступков, о которых пришлось бы пожалеть.

Дева

Возможно, вы получите прибыль от какой-то давно заключенной сделки. Друг даст дельный совет.

Весы

Сегодня появится возможность начать новые отношения или укрепить уже существующие.

Скорпион

Сегодня возможны принципиальные разногласия с любимым человеком, ссоры, конфликты.

Стрелец

Звезды не рекомендуют давать деньги в долг, проводить платежи на незнакомых ресурсах, делать покупки в непроверенных магазинах.

Козерог

Звезды рекомендуют позитивней посмотреть на окружающий мир, ведь жизнь проходит мимо, пока вы грустите.

Водолей

Сегодня не рекомендуется оформлять эту покупку в кредит. Также не стоит лениться.

Рыбы

Хороший день для стилистических перемен и кулинарных экспериментов. Родным понадобится помощь.

Хорошего вам дня!

Читайте также о том, как защитить себя от негативной энергии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter