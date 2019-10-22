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Кому не повезет: гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака
Будьте сегодня особенно внимательны к знакам судьбы, приметам и совпадениям.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака.
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Овен
Сегодня лучше отсидеться в тени, смиренно приняв ситуацию, скоро все наладится.
Телец
Тельцам день обещает серьезные перемены в жизни. Не волнуйтесь, все к лучшему.
Близнецы
Сегодня напряженно могут складываться отношения с близкими, будьте гибче, научитесь просить прощения.
Рак
Сегодня могут неожиданно прийти гости, вы будете им очень рады, но стоит подготовиться.
Лев
Сегодня важны осторожность и предусмотрительность, которые помогут вам избежать поступков, о которых пришлось бы пожалеть.
Дева
Возможно, вы получите прибыль от какой-то давно заключенной сделки. Друг даст дельный совет.
Весы
Сегодня появится возможность начать новые отношения или укрепить уже существующие.
Скорпион
Сегодня возможны принципиальные разногласия с любимым человеком, ссоры, конфликты.
Стрелец
Звезды не рекомендуют давать деньги в долг, проводить платежи на незнакомых ресурсах, делать покупки в непроверенных магазинах.
Козерог
Звезды рекомендуют позитивней посмотреть на окружающий мир, ведь жизнь проходит мимо, пока вы грустите.
Водолей
Сегодня не рекомендуется оформлять эту покупку в кредит. Также не стоит лениться.
Рыбы
Хороший день для стилистических перемен и кулинарных экспериментов. Родным понадобится помощь.
Хорошего вам дня!
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