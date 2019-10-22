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Политика

Миф о «монополизме» используется для оправдания российского импорта электроэнергии, – эксперт

12:32 22 октября 2019 56
Андрей Герус
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Политолог Кирилл Сазонов раскритиковал аргументы автора поправки к закону «О рынке электроэнергии» Андрея Геруса, утверждающего, что импорт электроэнергии из стран СНГ позволит бороться с «олигархической монополией».

Сазонов утверждает, что государственные генерирующие компании вырабатывают 70% электроэнергии в Украине. В свою очередь, доля частных компаний в производстве электроэнергии менее трети.

«Электроэнергию в Украине никакой олигарх на 80% не контролирует. Контролирует полностью государство (через НКРЭКУ), и на 70% производит — посредством Энергоатома, Центрэнерго и Укргидроэнерго. У крупнейшего частника — ДТЭК доля в производстве колеблется от 20% до 25%», — пишет он в своем блоге на сайте Цензор.нет.

По мнению политолога, использование недостоверной информации преследует цель оправдать непопулярные решения, направленные на получение коммерческой выгоды для собственников энергоемкого ферросплавного производства.

«Творить любую антигосударственную чушь в надежде оправдать ее борьбой с „олигархическими монополиями“ для Геруса стало уже привычкой. Но чисто по-человечески я его понимаю, — не писать же о том, что все это лишь для того, чтобы удовлетворить хотелки другой „олигархической монополии“ — ферросплавной (а тут монополия самая что ни на есть монопольная — свыше 90%)», — подчеркивает он.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус с нарушением регламента пролоббировал правку — позволить закупать украинским потребителями электроэнергию из РФ и Беларуси по двусторонним договорам.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

Большинство энергоэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев.

4 октября на сайте президента была зарегистрирована петиция о запрете импорта электроэнергии из России.

7 октября депутаты из фракции «Европейская солидарность» зарегистрировали проект закона о внесении изменения к Закону Украины «О рынке электрической энергии» (№ 2236), которым предлагается отменить импорт электроэнергии из России.

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