- 13:16 Переход на зимнее время: как сделать это правильно
- 13:16 Настоящее чудо: в Крыму девушка упала с огромной скалы и осталась жива
- 13:08 Дети плакали, а один человек попал в больницу: подробности инцидента с аммиаком в районе "Борисполя"
- 13:02 Пленного журналиста Асеева «суд» боевиков «ДНР» приговорил к 15 годам тюрьмы
- 13:00 Валя, зачем мне нога? Я ведь больше в футбол не играю, — лучшему вратарю мира XX века Льву Яшину исполнилось бы 90 лет
- 12:44 В Киеве ограничили движение по проспекту Бажана
- 12:37 Показывал детям гениталии: возле детского сада в Харькове застали извращенца
- 12:32 Миф о «монополизме» используется для оправдания российского импорта электроэнергии, – эксперт
- 12:29 Под Киевом вторые сутки тушат пожар на торфяниках: фото и подробности
- 12:27 Леди Гага показала себя голой в ванне — со льдом и без
- 12:26 Владимир Зеленский подписал закон, меняющий правила продажи квартир, домов и земли: что важно знать
- 12:25 Дело Гримчака: экс-чиновника больше не считают мошенником
Миф о «монополизме» используется для оправдания российского импорта электроэнергии, – эксперт
Политолог Кирилл Сазонов раскритиковал аргументы автора поправки к закону «О рынке электроэнергии» Андрея Геруса, утверждающего, что импорт электроэнергии из стран СНГ позволит бороться с «олигархической монополией».
Сазонов утверждает, что государственные генерирующие компании вырабатывают 70% электроэнергии в Украине. В свою очередь, доля частных компаний в производстве электроэнергии менее трети.
«Электроэнергию в Украине никакой олигарх на 80% не контролирует. Контролирует полностью государство (через НКРЭКУ), и на 70% производит — посредством Энергоатома, Центрэнерго и Укргидроэнерго. У крупнейшего частника — ДТЭК доля в производстве колеблется от 20% до 25%», — пишет он в своем блоге на сайте Цензор.нет.
По мнению политолога, использование недостоверной информации преследует цель оправдать непопулярные решения, направленные на получение коммерческой выгоды для собственников энергоемкого ферросплавного производства.
«Творить любую антигосударственную чушь в надежде оправдать ее борьбой с „олигархическими монополиями“ для Геруса стало уже привычкой. Но чисто по-человечески я его понимаю, — не писать же о том, что все это лишь для того, чтобы удовлетворить хотелки другой „олигархической монополии“ — ферросплавной (а тут монополия самая что ни на есть монопольная — свыше 90%)», — подчеркивает он.
Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус с нарушением регламента пролоббировал правку — позволить закупать украинским потребителями электроэнергию из РФ и Беларуси по двусторонним договорам.
1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.
Большинство энергоэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев.
4 октября на сайте президента была зарегистрирована петиция о запрете импорта электроэнергии из России.
7 октября депутаты из фракции «Европейская солидарность» зарегистрировали проект закона о внесении изменения к Закону Украины «О рынке электрической энергии» (№ 2236), которым предлагается отменить импорт электроэнергии из России.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка отправила парню видео-селфи и перепугала его маячившим на заднем плане привидением (фото, видео)
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.