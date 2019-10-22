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На Луганщине вандалы осквернили памятник погибшим бойцам батальона «Айдар» (фото)
В Старобельском районе Луганской области неизвестные вандалы разрушили памятный знак погибшим бойцам батальона «Айдар», который установлен в селе Половинкино к пятилетию создания подразделения. Об этом сообщает прокуратура Луганской области.
Информация о разрушенном памятнике поступила от местного жителя, и полиция открыла уголовное производство по статье об «осквернении и разрушении памятника, воздвигнутого в память людей, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины».
Сейчас проводятся следственные действия. За акт вандализма грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее сообщалось, что ко Дню защитника Украины вандалы провели несколько отвратительных акций в разных регионах страны.
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