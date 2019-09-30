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Происшествия

21-летня девушка — боец "Айдара" погибла на Донбассе: опубликовано фото

11:41 30 сентября 2019 615
Анастасия Витовская
Инф. «ФАКТОВ»

27 сентября в районе населенного пункта Зализне на Донбассе погибла боец батальона «Айдар» Анастасия Витовская.

Об этом сообщается на официальной странице подразделения в Facebook.

Побратимы пишут, что девушка служила во взводе материального обеспечения. Во время обстрелов боевиков она получила множественные осколочные ранения.

31 марта Анастасии исполнился всего 21 год.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о гибели 27 сентября на Донбассе в районе Светлодарской дуги бойца Нацгвардии Александра Маркива. А также писали о смерти в Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова бойца батальона специального назначения «Донбасс» Владимира Аджавенко, который был ранен 11 сентября в районе Песок.

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