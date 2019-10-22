Общество и люди

Названы дата и время прощания с погибшим в авиакатастрофе Кутовым

Траурные мероприятия по погибшему в авиакатастрофе бывшему министру и депутату Тарасу Кутовому состоятся в среду, 23 октября. Прощание будет организовано в клубе Кабинета министров (Киев, ул. Институтская, 7).

Проститься с Кутовым можно будет с 10.00 до 12.00.

43-летний Тарас Кутовой разбился во время пилотирования вертолета. Авиасудно упало возле села Тарасенково Полтавской области. На борту вертолета Кутовой был один. Причины крушения должна назвать специальная комиссия по авиаинцидентам с гражданскими судами. Пока известно лишь, что у Кутового была и лицензия, и опыт пилотирования вертолетов.

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