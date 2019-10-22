«Олимпиакос» – «Бавария»: онлайн видео голов матча Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 22 октября, в Пирее на стадионе «Георгиос Караискакис» пройдет матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов между греческим «Олимпиакосом» и немецкой «Баварией».

Мюнхенцы очень уверенно начали выступление на групповом этапе, одержав две победы с крупным счетом — дома над сербской «Црвеной Звездой» (3:0) и на выезде над прошлогодним финалистом Лиги чемпионов английским «Тоттенхэмом» (7:2). Нападающий Серж Гнабри, отметившийся в Лондоне хет-триком, с четырьмя мячами среди лучших бомбардиров группового этапа.

А вот «Олимпиакос» после домашней ничьей с «Тоттенхэмом» (2:2) был бит в выездном поединке против «Црвены Звезды» (1:3), и на данный момент занимает третье место в турнирной таблице группы В.

Ранее дважды жребий сводил команды в еврокубках, и во всех четырех поединках (в 1/16 финала Кубка чемпионов-1980/1981 и групповом турнире Лиги чемпионов-2015/2016) победа неизменно доставалась немецкому клубу (при общей разнице мячей — 14:2).

В режиме онлайн видео всех голов матча, который начнется в 22:00, вы сможете смотреть на сайте «ФАКТОВ».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что входящий в тройку самых дорогих футболистов мира Коутиньо перешел из «Барселоны» в «Баварию».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter