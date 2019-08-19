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Спорт

Футболист из топ-тройки самых дорогих игроков мира сменил команду Месси на «Баварию» (фото)

12:24 19 августа 2019 41
Филиппе Коутиньо
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Самый титулованный клуб Германии «Бавария» официально объявил о переходе 27-летнего полузащитника «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо. Мюнхенский гранд взял одного из самых дорогих футболистов мира в аренду на год с правом выкупа.

Детали сделки клубы предпочли не разглашать. Но, по неофициальной информации, аренда Коутиньо, выбравшего себе в «Баварии» 10-й игровой номер, обойдется в 20 млн евро (с учетом зарплаты), а полная стоимость возможного трансфера составит 120 млн евро.

Перед подписанием контракта с немецким грандом бразилец успешно прошел медосмотр

Со спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем

«Для меня этот переход означает новый вызов в новой стране в одном из лучших клубов Европы. Я в предвкушении. Как и „Бавария“, я ставлю перед собой большие цели, и уверен, что вместе со своими новыми товарищами по команде мы их достигнем», — цитирует Филиппе Коутиньо официальный сайт немецкого клуба.

Напомним, что бразилец перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе прошлого года за 145 млн евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории футбола (больше платили только «ПСЖ» «Барселоне» за Неймара — 222 млн евро и «ПСЖ» «Монако» за Мбаппе — 180 млн). В составе «сине-гранатовых» Коутиньо провел 76 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал 11 результативных передач. В футболке сборной Бразилии в его активе 16 точных ударов в 55 сыгранных поединках.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Бавария» усилила свои ряды вице-чемпионом мира.

Фото ФК «Бавария»

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