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В Украине начался отопительный сезон: данные по всем областям
По состоянию на 22 октября отопительный сезон начался уже в 12 областях Украины. Об этом Министерство развития громад и территорий Украины сообщает в Facebook.
Отопление жилых домов началось в 12 областях, а объекты социальной сферы отапливаются уже в 21 области и Киеве.
В частности, более трети объектов отапливаются в восьми областях, больше половины — в Киеве, Житомирской, Ивано-Франковской, Сумской и Полтавской областях.
Детальней ознакомиться с ситуацией по отоплению в Украине можно на карте:
Ранее сообщалось, что в Украине есть ряд проблемных городов, для которых отопительный сезон может начаться с задержкой. Отопительный сезон начинается, если в течение трех суток среднесуточная температура воздуха составляет +8°C или опускается ниже этой отметки.
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