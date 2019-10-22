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Украина

В Украине начался отопительный сезон: данные по всем областям

17:25 22 октября 2019 227
Горячая батарея
Инф. «ФАКТОВ»

По состоянию на 22 октября отопительный сезон начался уже в 12 областях Украины. Об этом Министерство развития громад и территорий Украины сообщает в Facebook.

Отопление жилых домов началось в 12 областях, а объекты социальной сферы отапливаются уже в 21 области и Киеве.

В частности, более трети объектов отапливаются в восьми областях, больше половины — в Киеве, Житомирской, Ивано-Франковской, Сумской и Полтавской областях.

Детальней ознакомиться с ситуацией по отоплению в Украине можно на карте:

Ранее сообщалось, что в Украине есть ряд проблемных городов, для которых отопительный сезон может начаться с задержкой. Отопительный сезон начинается, если в течение трех суток среднесуточная температура воздуха составляет +8°C или опускается ниже этой отметки.

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