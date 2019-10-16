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Когда включат отопление в домах Дарницкого района Киева, где с начала лета ремонтируют сети?

15:59 16 октября 2019 86
отопление
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

«Столичные власти объявили, что уже запускают тепло в здания. Первыми подключают объекты социального сектора по их заявкам, а в жилых домах батареи „оживут“, как только среднесуточная температура будет не выше 8 градусов. Хотя показатели не достигли этого предела, но уже тревожно… И вот почему: еще в начале лета у нас на улице Декабристов, 8, разрыли траншеи, и мы приободрились — наконец-то гарантированно будут новые трубы. Не тут-то было. Рядом с нами — к школе и другим домам по микрорайону — также прокопали рвы, и конца работам не видно. Даже прошел слух (судя по масштабам разрытий, небезосновательный), что можем в эту зиму вовсе остаться без тепла. Жильцы в панике. Как это? Внесите ясность, пожалуйста: закончат ли в нашем микрорайоне менять теплосети и успеют ли к отопительному сезону?»

Ирина Петровна, Киев, Дарницкий район, улица Декабристов

Как следует из полученного ответа «Киевтеплоэнерго», на столичном Харьковском массиве проводится капитальный ремонт аварийного участка теплосетей. В ходе этих работ меняются изношенные трубопроводы, пролегающие от центрального теплопункта на улице Вербицкого 14б к ряду домов: по улицам Архитектора Вербицкого, 12, 14, 14а-14г, Ревуцкого, 29, 29а, 29б, 31, 35, Декабристов, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 10 и 10а. Указанный участок теплосетей эксплуатируется с 1987 года. Как отмечают специалисты, в течение последних трех лет здесь зафиксировано и ликвидировано 23 повреждения, что свидетельствует о назревшей необходимости полностью заменить отработавшие свой ресурс трубопроводы.

В целом во время капремонта запланировали уложить 8 337 метров новых труб для центрального теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС) указанных зданий. Такое обновление сетей в дальнейшем позволит повысить надежность теплоподачи к домам и при этом уменьшить теплопотери.

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В данное время на указанном участке уже обновили 3510 метров тепломагистрали и уложили 1760 метров труб ГВС. Все работы на теплотрассе планируется завершить до 20 октября с поэтапным подключением потребителей к теплу и горячей воде. Окончательное благоустройство проведут после окончания ремонта.

Данное обещание жильцам микрорайона в Дарницком районе подписал директор КП «Киевтеплоэнерго» Вячеслав Бинд.

Напомним, что «Киевтеплоэнерго» создало карту ремонтов теплосетей по Киеву.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о новых правилах перевода своего жилья на автономное отопление

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