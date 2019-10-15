Украина

Отопительный сезон начнется вовремя не для всех: названы проблемные города

Украина в этом году достаточно подготовлена к началу отопительного сезона, кроме нескольких проблемных городов. Об этом заявил премьер Алексей Гончарук в своем видеоблоге. Напомним, запасы газа в украинских подземных хранилищах достигли рекордного за девять лет значения.

По словам Гончарука, технические сложности остаются в Смеле (Черкасская область) и Новом Роздоле (Львовская область).

Премьер объяснил, что несмотря на проблемы, которые создали в этих населенных пунктах частные компании, предоставляющие услуги и допустившие «критические ситуации», «правительство нашло решение» для обоих городов.

Напомним, отопительный сезон в Украине начинается в случае, если в течение трех суток среднесуточная температура воздуха составляет +8°C и ниже.

Как сообщали «ФАКТЫ», глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что наша страна уже на 100% запаслась газом на зимний период. В подземные хранилища закачали 21 миллиард кубометров газа. К тому же, компания уже четвертый месяц подряд снижает цену газа для потребителей.

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