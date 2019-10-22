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Тело американца само начало "производить" пиво – после того, как в его кишечнике поселились дрожжи
Медицинский журнал BMJ Open Gastroenterology сообщил о любопытном случае. Организм 46-летнего американца, чье имя не разглашается, начал сам вырабатывать пиво — после того, как в его кишечнике поселились дрожжи Saccharomyces cerevisiae, используемые при производстве этого напитка. Грибок расплодился из-за длительного применения антибиотиков, которые мужчине прописали в 2011 году в связи с травмой пальца. Они изменили баланс кишечной микрофлоры.
Через какое-то время после окончания курса лечения у пациента начались проблемы. Он жаловался на депрессию, помутненное сознание, агрессивное поведение. У него проявлялись симптомы, которые обычно переживают алкоголики — притом, что он был трезвенником.
Однажды на улице мужчину остановили полицейские, которые заподозрили, что мужчина управляет машиной в нетрезвом состоянии. При обследовании у него выявили повышенное содержание алкоголя в крови — эквивалентное 10 выпитым алкогольным напиткам. Полиция и врачи не поверили, когда задержанный заявил, что ничего не пил.
Диагноз «синдром автоматического пивоварения» ему поставили в больнице, в которую он обратился. Американцу прописали противогрибковую терапию и курс пробиотиков для восстановления микрофлоры. А также посадили на безуглеводную диету — поскольку грибки перерабатывали углеводы в алкоголь.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что немецкий пивной фестиваль «Октоберфест» установил рекорд по числу пьяных на электроскутерах.
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