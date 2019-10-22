Наука и технологии

Стало известно о масштабном сбое в работе Twitter

В работе соцсети Twitter во вторник, 22 октября, произошел очередной сбой. Судя по данным сайта DownDetector, отслеживающего работу сервисов, наибольшие проблемы испытывают пользователи в США и Великобритании.

Кроме того, в Европе сбои зафиксированы в Нидерландах и Франции, также на проблемы пожаловались жители Бразилии и Чили.

Интересно, что пользователи жалуются как на проблемы в работе непосредственно сайта Twitter, так и мобильного приложения.

Мировая карта сбоев

Сбои в Европе

Сбои в США

Напомним, 17 октября «ФАКТЫ» писали о глобальном сбое в работе видеохостинга YouTube. А в конце сентября произошло несколько сбоев в работе социальной сети Facebook.

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