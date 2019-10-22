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- 19:57 Стало известно о масштабном сбое в работе Twitter
Стало известно о масштабном сбое в работе Twitter
В работе соцсети Twitter во вторник, 22 октября, произошел очередной сбой. Судя по данным сайта DownDetector, отслеживающего работу сервисов, наибольшие проблемы испытывают пользователи в США и Великобритании.
Кроме того, в Европе сбои зафиксированы в Нидерландах и Франции, также на проблемы пожаловались жители Бразилии и Чили.
Интересно, что пользователи жалуются как на проблемы в работе непосредственно сайта Twitter, так и мобильного приложения.
Мировая карта сбоев
Сбои в Европе
Сбои в США
Напомним, 17 октября «ФАКТЫ» писали о глобальном сбое в работе видеохостинга YouTube. А в конце сентября произошло несколько сбоев в работе социальной сети Facebook.
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