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В работе YouTube произошел масштабный сбой
В работе YouTube произошел очередной глобальный сбой. Специальный сервис Downdetector зафиксировал проблемы в работе сервиса.
На популярный видеохостинг невозможно загрузить новое видео или посмотреть новые записи. Об этом заявили около 54% пользователей, у 44% из проинформировавших о сбое не работает сайт YouTube.
Проблемы в работе сервиса наблюдаются по всему миру.
Напомним, в конце сентября произошло несколько сбоев в работе социальной сети Facebook. А в начале сентября проблемы испытывали также пользователи Википедии.
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..