В работе YouTube произошел масштабный сбой

Наука и технологии

В работе YouTube произошел очередной глобальный сбой. Специальный сервис Downdetector зафиксировал проблемы в работе сервиса.

На популярный видеохостинг невозможно загрузить новое видео или посмотреть новые записи. Об этом заявили около 54% пользователей, у 44% из проинформировавших о сбое не работает сайт YouTube.

Проблемы в работе сервиса наблюдаются по всему миру.

Напомним, в конце сентября произошло несколько сбоев в работе социальной сети Facebook. А в начале сентября проблемы испытывали также пользователи Википедии.

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