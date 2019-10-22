Жених купил свадебное платье и женился на своей мертвой невесте, умершей от рака груди (фото)

Мир

Проживающие в китайском города Далянь Сюй Синань и Ян Лю были счастливы вместе в течение 12 лет, познакомившись во время учебы в университете. Они зарегистрировали свой брак и готовились пышно отпраздновать свадьбу. Однако 28-летнюю Ян начали беспокоить боли. Вскоре у нее выявили рак груди. Лю сделали операцию, она также прошла несколько курсов химиотерапии.

«Она никогда не плакала, всегда улыбалась», — вспоминает Сюй. На какое-то время в состоянии молодой женщины наступило улучшение. Пара снова взялась планировать свадьбу и копить деньги на квартиру. Однако год спустя болезнь вернулась. Лю впала в кому 6 октября и умерла, так и не дожив до счастливого дня.

Синань обнаружил, что перед тем, как попасть в больницу, Ян просматривала в интернете свадебные платья. «Я пообещал себе купить ей самое красивое платье», — говорит убитый горем жених. На следующий день он отправился в магазин выбрать подвенечный наряд для любимой. Хозяина магазина настолько растрогала история влюбленных, что он разрешил Синаню выбрать любое платье, заплатив за него всего один символический юань. В тот же день 35-летний мужчина организовал все необходимое для церемонии. Он хотел осуществить мечту Ян выйти замуж.

Во время свадьбы-похорон он произнес над гробом слова верности облаченной в белое платье невесте, окруженной 169 букетами розовых роз. И посреди своей речи расплакался. Хотя обещал Ян не плакать, если она умрет.

История, о которой сообщило издание Dalian Evening News растрогала пользователей китайских соцсетей. «Это настоящая любовь», «Надеюсь, вы встретитесь в следующей жизни», — писали комментаторы.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», аналогичная история произошла о Вьетнаме, где жених превратил в свадьбу похороны погибшей в ДТП невесты.

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