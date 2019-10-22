Стиль жизни

Чего ждать в эту пятницу: гороскоп на 1 ноября для всех знаков зодиака

Пятница, 1 ноября, — хороший день для проведения переговоров и налаживания отношений.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 1 ноября для всех знаков зодиака.

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Овен

Сегодня стоит устроить небольшой праздник, с яствами и новыми покупками.

Телец

Любимый человек сделает сюрприз. Следите сегодня за своим здоровьем и забудьте об алкоголе.

Близнецы

Хороший день, чтобы начинать новые дела. Не стоит критиковать коллег.

Рак

Совет звезд: не планируйте ничего конкретного, проживите день спонтанно.

Лев

Хороший день для укрепления здоровья и борьбы с вредными привычками.

Дева

Постарайтесь сегодня не принимать ничего близко к сердцу, уже завтра это будет не актуально для вас.

Весы

Совет звезд: сегодня нужно себя немного побаловать и расслабиться вечером.

Скорпион

Хороший день, чтобы заняться домашними делами, уборкой и перестановкой мебели.

Стрелец

Совет звезд: в финансовой сфере прислушивайтесь к интуиции.

Козерог

Сегодня есть вероятность найти на улице деньги. Будьте вежливыми, если вам придется с кем-то знакомиться.

Водолей

Возможны размолвки с родственниками, но скоро все наладится.

Рыбы

Хороший день, чтобы доделать мелкие дела в доме и купит все продукты на неделю.

Хорошего вам дня!

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