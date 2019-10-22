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Чего ждать в эту пятницу: гороскоп на 1 ноября для всех знаков зодиака
Пятница, 1 ноября, — хороший день для проведения переговоров и налаживания отношений.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 1 ноября для всех знаков зодиака.
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Овен
Сегодня стоит устроить небольшой праздник, с яствами и новыми покупками.
Телец
Любимый человек сделает сюрприз. Следите сегодня за своим здоровьем и забудьте об алкоголе.
Близнецы
Хороший день, чтобы начинать новые дела. Не стоит критиковать коллег.
Рак
Совет звезд: не планируйте ничего конкретного, проживите день спонтанно.
Лев
Хороший день для укрепления здоровья и борьбы с вредными привычками.
Дева
Постарайтесь сегодня не принимать ничего близко к сердцу, уже завтра это будет не актуально для вас.
Весы
Совет звезд: сегодня нужно себя немного побаловать и расслабиться вечером.
Скорпион
Хороший день, чтобы заняться домашними делами, уборкой и перестановкой мебели.
Стрелец
Совет звезд: в финансовой сфере прислушивайтесь к интуиции.
Козерог
Сегодня есть вероятность найти на улице деньги. Будьте вежливыми, если вам придется с кем-то знакомиться.
Водолей
Возможны размолвки с родственниками, но скоро все наладится.
Рыбы
Хороший день, чтобы доделать мелкие дела в доме и купит все продукты на неделю.
Хорошего вам дня!
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