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Прорыв "ДНР": боевики отменили электрички из Горловки
В оккупированных районах Донецкой области отменили шесть пригородных поездов. Об этом сообщили «официальные» порталы оккупантов и местные паблики. Так, с 20 октября уже не курсирует поезд Горловка — Никитовка. Отменили также электричку, которая из Горловки в Дебальцево шла через поселок Мануиловка. Ранее жители оккупированных районов выложили в сеть фото меню нескольких детских садиков оккупированного Донецка.
Из Донецка не будет ходить электропоезд на окраину Петровского района — станция «Мандрыкино» и на окраину Пролетарского района — на станцию «Ларино». А на городском автотранспорте без двух-трех пересадок добраться из центра Донецка до этих поселков невозможно.
Отменен и пригородный поезд поезд из поселка Ларино в Иловайск — через станцию Каракуба .
Электрички отменили «в связи с низкой населенностью и для уменьшения эксплуатационных расходов», как говорится в сообщении.
В сети язвят по поводу того, что это очевидные результаты «процветания» фейковой «республики».
«Это и есть реальные данные переписи населения». «Процветаем». «Все только начинается!» — отреагировали на новость в сетях.
Железнодорожники констатируют, что пригородный железнодорожный транспорт в ОРДО умирает. Ряд маршрутов отменили еще летом https://fakty.ua/276 702 прошлого года. Но затем поезда снова пустили, немного сократив их маршруты.
Железнодорожники, которые все еще работают в ОРДО, сообщили «ФАКТАМ» о том, что электричку Донецк — Еленовка, которую в сети в шутку назвали Hyperloop, скорее всего тоже отменят. А это означает очередное сокращение штатов на железной дороге.
Интересно, что на фоне сокращения пригородных маршрутов «министр транспорта ДНР» Дмитрий Подлипанов заявил об амбициозных планах главарей ОРДО пустить поезда из Донецка в Москву и Петербург.
Однако Владимир Кабацкий, назначенный оккупантами «руководителем» Донецкой железной дороги, сообщил местному телеканалу, что такого маршрута в обозримом будущем не предвидится.
По его словам, такой железнодорожный маршрут не сможет конкурировать по цене с автоперевозчиками: «Билет на автобус Донецк — Москва стоит 1800—2200 рублей, а билет в плацкартный вагон поезда Ростов — Москва —2,5—3 тысячи рублей… Следовательно, билет из Донецка в Москву будет стоить на треть дороже. И у нас отсутствует подвижной состав для российских железных дорог. То есть его еще нужно будет закупить», — сказал Владимир Кабацкий.
Напомним, что первый «министр транспорта ДНР» пообещал, что в Донецке будет отремонтирован аэропорт и возобновлено строительство метро. Однако на самом деле даже городской транспорт на оккупированном Донбассе находится на грани коллапса.
Однако из Ясиноватой в Луганск ходит международный «электродизель», о котором железнодорожники говорят: «Это поезд-герой».
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