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Все пересели на Hyperloop: сеть насмешило фото поезда в ОРДО
После того, как в сети показали поезд из двух вагонов сообщением Донецк-Еленовка, который тянет допотопный тепловоз, появилось еще одно фото из оккупированного Донбасса. На этот раз на фоне терриконов донецкую степь «бороздит» пригородный «экспресс» из одного вагона с видавшим виды тепловозом от Ясиноватой до Чумаково.
Фото в Twitter опубликовал пользователь с ником «МРМурык».
«Пригородный на участке Ясиноватая-Чумаково сократили до 1 вагона», — подписал он снимок.
Под фото появились язвительные комментарии.
«Зато плацкарт или СВ?»
«Видать, все пересели на гиперлуп Донецк-Мандрыкино».
«Скорый литерный, билеты можно забронировать только с донецкого таксофона».
«Для элиты. Чернь пешком доберется».
Ранее «ФАКТЫ» публиковали фото из оккупированного Донецка, на которых видно, как на захваченной территории раздают еду и продукты питания обнищавшим жителям. А также снимки современного Донецка, разрушенного «русским миром».
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