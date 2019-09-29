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Украина

Все пересели на Hyperloop: сеть насмешило фото поезда в ОРДО

20:37 29 сентября 2019 354
поезд
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как в сети показали поезд из двух вагонов сообщением Донецк-Еленовка, который тянет допотопный тепловоз, появилось еще одно фото из оккупированного Донбасса. На этот раз на фоне терриконов донецкую степь «бороздит» пригородный «экспресс» из одного вагона с видавшим виды тепловозом от Ясиноватой до Чумаково.

Фото в Twitter опубликовал пользователь с ником «МРМурык».

«Пригородный на участке Ясиноватая-Чумаково сократили до 1 вагона», — подписал он снимок.

Под фото появились язвительные комментарии.

«Зато плацкарт или СВ?»

«Видать, все пересели на гиперлуп Донецк-Мандрыкино».

«Скорый литерный, билеты можно забронировать только с донецкого таксофона».
«Для элиты. Чернь пешком доберется».

Ранее «ФАКТЫ» публиковали фото из оккупированного Донецка, на которых видно, как на захваченной территории раздают еду и продукты питания обнищавшим жителям. А также снимки современного Донецка, разрушенного «русским миром».

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