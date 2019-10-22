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Гороскоп на 2 ноября для всех знаков зодиака
Суббота, 2 ноября, — день эмоционально нестабильный и тяжелый.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 2 ноября для всех знаков зодиака.
Овен
Займитесь тем, что вам нравится. Не переусердствуйте с домашними делами.
Телец
Идите к своей цели, не стоит отвлекаться на мелочи, даже ненужные разговоры откиньте в сторону.
Близнецы
Совет звезд: внимательно подписывайте документы на продажу или покупку недвижимости.
Рак
Возможны незапланированные затраты, с которыми вы будете не согласны.
Лев
Плохой день для работы с важными документами и оформления имущества.
Дева
Звезды советуют положиться на близкого человека, он не обманет вас и не подведет.
Весы
Не следует принимать приглашение на торжество, если чувствуете, что там будет плохо.
Скорпион
У Скорпионов с математикой будет не очень хорошо. Попросите близкого человека пойти с вами по магазинам.
Стрелец
Хороший день, чтобы слегка освежить интерьер, навести порядок на кухне, в гараже или в ванной.
Козерог
Возможны интересные знакомства в сети и рост популярности социальных страничек.
Водолей
Водолея ждет удача во всех начинаниях. Не стоит решать чужие проблемы.
Рыбы
У тех, кто отправится на поиски подарков для друзей, предвидятся большие расходы.
Хорошего вам дня!
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