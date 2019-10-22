Стиль жизни

Гороскоп на 2 ноября для всех знаков зодиака

Суббота, 2 ноября, — день эмоционально нестабильный и тяжелый.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 2 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

Займитесь тем, что вам нравится. Не переусердствуйте с домашними делами.

Телец

Идите к своей цели, не стоит отвлекаться на мелочи, даже ненужные разговоры откиньте в сторону.

Близнецы

Совет звезд: внимательно подписывайте документы на продажу или покупку недвижимости.

Рак

Возможны незапланированные затраты, с которыми вы будете не согласны.

Лев

Плохой день для работы с важными документами и оформления имущества.

Дева

Звезды советуют положиться на близкого человека, он не обманет вас и не подведет.

Весы

Не следует принимать приглашение на торжество, если чувствуете, что там будет плохо.

Скорпион

У Скорпионов с математикой будет не очень хорошо. Попросите близкого человека пойти с вами по магазинам.

Стрелец

Хороший день, чтобы слегка освежить интерьер, навести порядок на кухне, в гараже или в ванной.

Козерог

Возможны интересные знакомства в сети и рост популярности социальных страничек.

Водолей

Водолея ждет удача во всех начинаниях. Не стоит решать чужие проблемы.

Рыбы

У тех, кто отправится на поиски подарков для друзей, предвидятся большие расходы.

Хорошего вам дня!

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