Приснилась мама, отец, бабушка или дедушка: трактовка снов с родственниками (сонник)

Стиль жизни

Появление знакомых и незнакомых людей, в том числе покойников, в наших снах заставляет серьезно задуматься. Почему тот или иной человек явился в сновидении? О чем такой сон предупреждает? «ФАКТЫ» продолжают публиковать эксклюзивный сонник, и на этот раз мы расскажем, что значит, если снятся родственники.

Мама

Увидеть во сне свою маму — к добру и переменам в жизни.

Если во сне мама находится в вашем доме, значит, у вас есть надежда на успех в бизнесе. Если вы разговариваете с мамой, тогда вас удивит результат работы над очень важными для вас делами.

Сон, в котором мама зовет вас, обозначает, что вы выбрали не то направление в жизни и окружающие люди отвернулись от вас.

Если во сне вы слышали, как мама плачет, значит, у нее могут обнаружить тяжелую болезнь. Если же она поет вам песню на ночь — домочадцы очень нуждаются в вашем внимании.

Появление мамы во сне такой, как в жизни, означает стабильность в семейных делах. Никаких перемен в ближайшее время не будет.

Отец

Появление папы во сне обозначает мудрость, совет, подсказку, помощь.

Если приснился отец, значит, в жизни возникнут преграды и трудности, и без совета мудрого и опытного человека вам не обойтись.

Если приснился больной отец — к наследству и увеличению состояния.

Если же во сне вы спорите с отцом, то такой сон сулит депрессию и угнетение.

Муж

Видеть во сне своего супруга — к переживаниям и неисполнению желаний.

Если приснилось, что муж по какой-то причине уходит от вас, — это значит, что между вами будет недопонимание и отдаленность. Но это пройдет. Главное, набраться терпения!

Если снится, как ссоритесь с мужем, то это довольно хороший сон. Он значит, что в реальности супруг вас ценит, уважает и доверяет вам. Если приснилась болезнь мужа, то стоит побеспокоиться о своих родственниках — у кого-то серьезное заболевание.

Сон, где муж влюблен в другую, означает, что он устал от домашней суеты и пора вам обоим отдохнуть. Иначе супруг и правда будет искать развлечения на стороне.

Радостный и веселый муж во сне гласит о том, что вас ждут новые эмоции и приключения, а также то, что в семье будет достаток и счастье.

Если приснилось, что муж дерется с вами, значит, в жизни вы будете очень быстро мириться.

Жена

Если вам приснилась жена — это к мелким домашним проблемам. Также такой сон является напоминанием о незавершенных бытовых делах. Если во сне супруга счастливая и радостная, значит, в жизни вам повезет — ожидайте положительного ответа по поводу важнейшей сделки.

Если во сне жена была опрятна, красива и стильно одета — это к успешной деятельности, если же наоборот — ждите неприятностей.

Если увидели во сне голую супругу, тогда вас ждет серьезный провал. Будьте осторожны!

Дочь

Если дочь приснилась женщине — это значит, что в жизни ей хочется больше доверять своему мужчине, переложить на него ответственность и принятие решений. Если дочь приснилась мужчине, то в жизни ему не хватает внимания и ласки от любимой.

Если приснилось, что у семейной пары появилась дочь, то этот сон является предупреждением о мелких проблемах и трудностях. Если вы увидели во сне дочь беременной, значит, она скрывает от вас свои проблемы и не хочет просить о помощи.

Если замужней даме приснилось, что она родила дочь, то это означает, что все сложности семейной жизни уже позади, далее будет светлая полоса.

Приснилась пьяная дочь? Значит, в реальной жизни придется покраснеть за поступки вашего ребенка.

Сын

Видеть во сне сына — к радости, благополучию, к приятным новостям и изменениям в жизни.

Родить во сне здорового и красивого сыночка — к радости, счастью и благополучию в жизни. Если мужчине приснилось, что он родил сына, значит, в жизни он сильнее всех страхов.

Если беременной приснилось, что она родила мальчика, то в жизни так и произойдет. А вот для небеременной женщины такой сон означает, что вокруг нее ведутся сплетни.

Если взрослый сын приснился маленьким — это значит, что вы очень сильно боитесь перемен и нововведений. Если во сне у вас украли сына, значит, вам стоит проще относиться ко всему происходящему в жизни.

Брат

Если увидели во сне брата, значит, с вашим здоровьем все будет в порядке. Также стоит ждать новостей. Если во сне вы спорите с братом, то это предупреждение о возможной потере крупной суммы денег, по собственной вине. Приснилось, как вы деретесь с братом, — ждите большую радость.

Если увидели во сне отъезд брата или его смерть, то это предвещает долгую и счастливую жизнь, полную ярких красок. Если во сне вы прощаетесь с братом, то стоит готовиться к разделу собственности.

Двоюродный брат снится, как предупреждение о непостоянных и туманных отношениях.

Сестра

Приснилась сестра — к хлопотам, заботам и раздражению. Если во сне сестра уезжает — к счастью и радости. Если снится, что вы нашли свою сестру, о которой не знали, значит, скоро кто-то из вашего ближайшего окружения женится. Увидели во сне сестру беременной — стоит ждать прибыли или выигрыша. Приснилась маленькая сестричка — к неожиданной радости.

Двоюродная сестра во сне сулит семейные трудности и ссоры. Если увидели во сне троюродную сестру — не стоит спешить с решениями в личной жизни. Будьте осторожны и слушайте свое сердце!

Бабушка

Если приснилась бабушка, значит, сбудется то, что задумали. Поцеловать во сне свою бабушку — к разочарованию в любви.

Если бабушка приснилась незамужней девушке — скоро ее ждет большая любовь. Если мужчине, то стоит опасаться измены любимой.

Дедушка

Приснился дедушка — к трудностям. Также общение с дедушкой во сне говорит о том, что вас мучают угрызения не очень чистой совести. Если приснилось, что вы получили подарок от дедушки, то в реальности стоит ждать новости о наследстве.

Если дедушка приснился женщине, то такой сон говорит о том, что она ищет серьезного и верного человека, чтобы создать крепкую семью. А как известно, «кто ищет, тот всегда найдет».

Прадедушка приснился — к радости, счастью, наследству и деньгам.

Теща

Видеть во сне тещу — день будет неудачный. Поэтому лучше отказаться от предложенных вам встреч, чтобы не навредить своей репутации.

Если женщине приснилось, что она стала тещей, то это довольно хороший знак. Ведь вскоре ее жизнь наладится и проблемы исчезнут, будто их и не было.

Тесть

Если вам приснился тесть, к тому же он в хорошем настроении — это сулит успех, радость, веселый досуг и укрепление семейных отношений.

Если приснилось, что тесть заболел, то какая-то важная встреча неожиданно отменится.

Свекор

Видеть во сне свекра — столкнуться с неприятностями и неудачами в жизни. Также такой сон предвещает проблемные отношения со свекром.

Свекровь

Если свекровь приснилась в хорошем настроении и в радости, то такой сон сулит семейные проблемы и, возможно, даже скандалы. Если же во сне вы ругались со своей свекровью, значит, окружающие вас люди проявят дерзость, резкость и невежливость.

Невестка

Сон с невесткой — предупреждение о соблазне, который принесет вам исключительно проблемы. Также такой сон предвещает неожиданное событие. Если во сне невестка играла положительную роль — значит, и событие будет радостным. Если же в сновидении она стала причиной скандала либо других неприятностей, то и событие вас расстроит.

Зять

Видеть во сне зятя — к новостям и хлопотам. Если зять приснился пьяным — к супружеской ссоре. Если вы разговариваете с зятем, то такой сон сулит встречу с не очень приятным человеком. Приснилось, что у вас появился зять — в реальной жизни намечается огромный праздник, на котором будут присутствовать все близкие люди.

Тетя

Видеть во сне тетю — к хлопотам, заботам и гостям.

Если тетя приснилась молодой девушке, значит, в реальной жизни сложится ситуация, которая вызовет резкое осуждение близких людей.

Если вам приснилась ссора с вашей тетей, то и в жизни ждите с ней проблем и скандалов.

Дядя

Увидеть во сне своего дядю — неожиданно поймать фортуну в бизнесе или служебных делах. В то же время сон, в котором вы видели дядю, может предвещать и тревожные новости. Будьте готовы!

Если приснилось, что ваш дядя устал или заболел, то такой сон предвещает разногласия в семье либо мелкие ссоры.

Если во сне вы спорите с дядей или ссоритесь, то в жизни вас ждет разлука с любимым человекои или расторжение брака. Если такой сон приснился незамужней даме, то стоит ожидать серьезную болезнь.

Племянник, племянница

Если вам приснился племянник, к тому же в хорошем расположении духа, то это знак достатка и богатства. Если же наоборот, то стоит ждать несчастья.

Болезнь племянницы во сне — вы выбрали не совсем подходящую сферу деятельности, но со временем все встанет на свои места. Не волнуйтесь.

Если во сне увидели свою маленькую племянницу — значит, в жизни окружающие заметят ваши способности или дар. Но, чтобы добиться успеха, его необходимо развивать.

Если племянница приснилась женщине, то это предупреждение о грядущих трудностях и переживаниях, которые придется пережить.

Золовка

Если приснилась золовка и вы с ней в хороших отношениях, значит, ей скоро понадобится именно ваша помощь. Если приснилось, что золовка (с которой в реальной жизни вы плохо ладите) пришла в гости — стоит опасаться ссор и скандалов с мужем.

Если приснилась сестра бывшего мужа, то ждите приятных изменений в жизни.

Родственники бывшего мужа

Если во сне вы увидели родственников бывшего мужа, значит, в реальной жизни давний конфликт не только вспыхнет вновь, но дойдет до высшей точки кипения. Стоит поберечь нервы и держать себя в руках.

Если приснилась бывшая свекровь, то такой сон предвещает множество мелких забот и неприятностей. Вы с легкостью справитесь с этими проблемами, но нервишки вам потрепают.

Приснился бывший свекр — знак того, что в жизни вы встречали немало неприятных людей, которые хотя и остались в прошлом, но повлияли на вашу жизнь и оставили след в душе.

Родственники бывшего парня

Если вам приснились родственники бывшего парня, то такой сон говорит о том, что вы скучаете по прошлым отношениям или приятным моментам с тем человеком. Если вы видели родителей бывшего парня, особенно маму, то такой сон сулит счастье на любовном фронте.

Пьяные родственники

Сон, в котором есть пьяный родственник, говорит о том, что у этого человека могут быть серьезные проблемы в жизни. О них он никому не расскажет и помощи не попросит, хотя она ему очень-очень необходима.

Болезнь родственников

Если приснилось, что кто-то из ваших родственников заболел, то такой сон предупреждает о сложном материальном положении: скоро вас ждут незапланированные траты, которые, соответственно, принесут много хлопот.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что зачит, если снятся животные.



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