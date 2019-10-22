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Планируйте день правильно: гороскоп на 2 ноября для всех знаков зодиака
Сегодня не стоит поддаваться гневу, внушению, лени.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 2 ноября для всех знаков зодиака.
Овен
Сегодня будет получен ответ на вопрос, который долго не давал нормально расслабиться.
Телец
Не стоит слепо верить словам, полученным в виде интернет-сообщений.
Близнецы
Сегодня не рекомендуется ездить незнакомым маршрутом и критиковать родственников.
Рак
Ракам полезно отдохнуть, посетить сауну, баню или бассейн, сходить в гости.
Лев
Звезды советуют воспользоваться помощью родных и друзей (возможно, речь о деньгах).
Дева
Сегодня хороший день для романических встреч и для презентации личного творчества.
Весы
Совет звезд: не стоит сегодня ни у кого ничего просить.
Скорпион
Возможны конфликты с окружающими и близкими вам людьми. Хороший день для покупки обуви.
Стрелец
Будьте внимательными и аккуратными, потому что могут подстерегать опасности.
Козерог
Сегодня лучше заняться укреплением финансовой сферы. День плохой для свиданий.
Водолей
Родственнику понадобится ваша помощь. Спина вечером напомнит о себе.
Рыбы
Если вам захочется сделать что-то нехорошее, вспомните о том, что все возвращается.
Хорошего вам дня!
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