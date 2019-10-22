Стиль жизни

Планируйте день правильно: гороскоп на 2 ноября для всех знаков зодиака

Сегодня не стоит поддаваться гневу, внушению, лени.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 2 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

Сегодня будет получен ответ на вопрос, который долго не давал нормально расслабиться.

Телец

Не стоит слепо верить словам, полученным в виде интернет-сообщений.

Близнецы

Сегодня не рекомендуется ездить незнакомым маршрутом и критиковать родственников.

Рак

Ракам полезно отдохнуть, посетить сауну, баню или бассейн, сходить в гости.

Лев

Звезды советуют воспользоваться помощью родных и друзей (возможно, речь о деньгах).

Дева

Сегодня хороший день для романических встреч и для презентации личного творчества.

Весы

Совет звезд: не стоит сегодня ни у кого ничего просить.

Скорпион

Возможны конфликты с окружающими и близкими вам людьми. Хороший день для покупки обуви.

Стрелец

Будьте внимательными и аккуратными, потому что могут подстерегать опасности.

Козерог

Сегодня лучше заняться укреплением финансовой сферы. День плохой для свиданий.

Водолей

Родственнику понадобится ваша помощь. Спина вечером напомнит о себе.

Рыбы

Если вам захочется сделать что-то нехорошее, вспомните о том, что все возвращается.

Хорошего вам дня!

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