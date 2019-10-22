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Соблазнительная Ани Лорак зажгла c Бадоевым на Сицилии (фото)
Украинская певица Ани Лорак, которая недавно рассказала о разводе с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, показала, как снимает новый клип на Сицилии.
На фото, которое певица опубликовала в соцсети, она продемонстрировала стальной пресс и длинные ноги, а также двусмысленную сцену с Аланом Бадоевым.
Возможно, Бадоев просто снимает клип и поправлял волосы звезде, а может, он снимается в клипе. Про это Ани Лорак не пишет. «Это будет красиво! #МыНарушаем #Скоро», — подписала она фото.
«Это будет огонь», — отметил в комментариях сам Бадоев.
А пока поклонники рассматривают мышцы певицы, мы нашли много интересного в фанпабликах.
Поклонники певицы не дремлют, поэтому в сеть попал не только этот кадр со съемок клипа, а и более пикантные.
Ну, и предлагаем вспомнить песню, ради которой Бадоев работает на Сицилии.
Напомним, ранее Ани Лорак впервые рассказала о романе с молодым продюсером.
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