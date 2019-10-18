Ани Лорак впервые рассказала о романе с молодым продюсером

Шоу-бизнес

Популярная певица Ани Лорак, которой давно приписывают роман с молодым саунд-продюсером Егором Глебом, впервые рассказала о новой любви и отношениях. Звезда сделала исключение для журнала ОК! В интервью Ани Лорак откровенно рассказала, как болезненно переживала развод, как это восприняла ее дочь и как зарождались новые чувства.

С Егором Ани Лорак познакомилась почти три года назад. Они встретились на студии в Киеве. Рабочие отношения переросли в дружбу, а затем стали более близкими.

«Это была просто дружба и общение двух душ, просто понимание и поддержка, восхищение, уважение и любовь — в общем, все то, что должна получать женщина от мужчины. Мы познакомились на студии во время записи гимна для телеканала МУЗ-ТВ два-три года назад. Егор — саунд-продюсер. Когда мы записывали песню, то выяснилось, что мы оба из Украины и что у нас есть какие-то общие знакомые. И вдруг он мне говорит: „У меня есть песня, послушай. Ты ее можешь спеть с Мотом“. Но Егор настаивал, он был уверен в успехе, он с таким воодушевлением говорил об этом. И вот я уже записываю с Мотом демку и эта песня завоевывает все награды, становится самой ротируемой», — рассказала Ани Лорак ОК!

Спустя какое-то время певица снова решила посотрудничать с Егором, но он отказал, сославшись на занятость с другим артистом.

«Ну, обиделась. Я же была уверена: всем за счастье поработать со мной, а тут… В общем, я ударилась в творчество, записала ряд успешных песен, несколько дуэтов. Но спустя какое-то время (наверное, года через полтора) мне, как музыканту, снова захотелось чего-то нового, и я решила опять связаться с Егором, только уже не звонить, а написать ему. Я написала ему: «Здравствуйте, Егор. Это АНИ ЛОРАК. У меня поменялся номер. Перезвоните, пожалуйста. Перезвонил. «Я опять, — говорю, — хочу приступить к записи новой музыки. У вас будет возможность поработать со мной? Он отвечает: «Да, будет. Давайте попробуем». Мы встретились на студии в Киеве и приступили к записи. Началось общение, которое было такого рабочего характера. Но постепенно возникала симпатия. Ничто не предвещало, как говорится. Я была еще в состоянии своего сумасшедшего дома, своих личных отношениях, не понимала, куда летит моя жизнь. Я вообще не думала, что смогу снова что-то почувствовать и открыться новому человеку», — делилась Ани Лорак.

Певица говорит, что Егор — абсолютно не публичный человек. Не появляется с ней на светских мероприятиях, не светится на камеру. Зато всегда поддерживает и оберегает. Каролина призналась, что с первой встречи почувствовала симпатию к Егору.

«Если быть откровенной, случилось эту в первую нашу встречу в Киеве. Помню это ощущение — я просто встретила человека, он что-то мне показывал, какую-то музыку и просто сказал так: „Тебе не надо переживать, этот вопрос я закрою“. Это касалось музыки, но эта поддержка была для меня очень важна», — рассказала певица.

Она не сразу разрешила себе снова открыться, распахнуть свое сердце и довериться новым ощущениям. Разбитое сердце после развода, да и разница в возрасте, казалось ей, не способствуют новой любви.

Но, как говорится, сердцу не прикажешь. Сейчас Каролина влюблена и любима. Она счастлива в новых отношениях, но замуж снова не собирается. После неудачного семейного опыта звезда разочаровалась в институте брака.

«Я больше не верю в замужество. Не верю в то, что это что-то дает. Вне брака мы дорожим друг другом, в воздухе витает такое: „Не могу обидеть, потому что не дай бог, я тебя потеряю“. Есть постоянное желание как-то удивлять, радовать, завоевывать человека. А когда уже все понятно, все официально, ты уже такой: ну есть и есть», — откровенничала Ани Лорак.

Егор прекрасно ладит с дочерью Ани Лорак 8-летней Софией, которая учится в элитной московской школе.

«У них замечательные отношения, более того, закладывается правильный фундамент. Дочь видит нормальное общение мужчины и женщины», — рассказала Ани Лорак.

Напомним, певица развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу после 14 брака. Брак распался из-за расстояний, а также слухов о многочисленных романах супруга звезды. Его застукали в ночном клубе в объятиях с яркой брюнеткой Яной. Сейчас он крутит роман с новой красоткой.

Новый избранник 41-летнекй Ани Лорак — 26-летний Егор Глеб ранее был женат на певице TAYANNA (Татьяна Решетняк), коорая родила ему сына Даниэля, которого теперь воспитывает одна.

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