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Это было мучительно: Ани Лорак впервые рассказала о разводе
Популярная певица Ани Лорак, которая больше не скрывает роман с молодым саунд-продюсером Егором Глебом, впервые после развода решилась на откровенный разговор о личном. В интервью журналу ОК! она рассказала, как тяжело переживала развод, как долго оттягивала этот момент и пыталась сохранить отношения. Но, увы, через 14 лет брака Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу официально развелись. Для певицы это было особенно больно. В прессе смаковали подробности измен ее мужа, обсуждали его романы на стороне.
*Ани Лорак с Вадимом Верником
«Развод был мучительный. Я не верю, когда кто-то говорит, что развод прошел приятно и легко. Любой развод — это трагедия: это больно, это печально, это… разочарование. Да, ты испытываешь разочарование… в близком человеке…
Что может быть больнее, когда еще недавно ты верила и знала, что у тебя рядом надежное плечо. Конечно, ничто не случается в одночасье. Все начинается тихонечко, заползает постепенно. Я оптимист, я до последнего пыталась вырулить и убеждала себя, что все будет хорошо, что все образуется. Ведь многие семьи так живут", — рассказала Ани Лорак.
Она призналась, что не сразу решила порвать с мужем.
«В какой-то период колебания были. Все-таки мы прожили вместе с бывшим мужем 14 лет. Это очень много, целая жизнь. Настоящие чувства были. Уж точно, когда я принимала решение связать свою жизнь с этим человеком, то не думала о том, что когда-либо окажусь в такой ситуации», — поделилась певица.
Напомним, после развода Ани Лорак с дочерью Софией живет в Москве. Девочка ходит там в элитную школу. 41-певица счастлива в новых отношениях с 26-летним Егором Глебом, о чвувствах к которому певица рассказала в недавнем интервью.
В СМИ появились слухи о том, что Ани Лорак якобы ждет ребенка от нового возлюбленного. Но певица оставила эту тему без внимания.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».