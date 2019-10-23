Шоу-бизнес

Знаменитый рок-музыкант женился на дизайнере, которая моложе его на 18 лет: фото со свадьбы

Басист культовой американской рок-группы Red Hot Chili Peppers, награжденной семью премиями «Грэмми», женился. Свадьбу сыграли в Лос-Анджелесе. Невестой 57-летнего Майкла Бэлзари, больше известного под прозвищем Фли («Блоха»), стала 39-летний дизайнер ювелирных украшений Мелоди Эхсани, родители которой — выходцы из Ирана.

«Моя жизнь изменилась навсегда — и я вечно кроток и благодарен… Человек, который видит всего меня и знает, кто я есть. Моя жена», — написал музыкант в Instagram.

Уроженец Австралии Фли был на церемонии бракосочетания в светлом смокинге. Мелоди — в белом кружевном платье.

У рок-звезды есть две дочери от бывшей невесты-модели Фрэнки Рэйдер и экс-супруги Лоеши Зевиар — 14-летняя Синна Бибоп и 31-летняя Клара.

Бэлзари, известный своей уникальной манерой игры на гитаре, был признан лучшим бас-гитаристом 2010 года по версии канала BBC. А в 2011 году признан одним из лучших бас-гитаристов всех времен согласно опросу, проведенному журналом Rolling Stone.

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