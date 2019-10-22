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Ники Минаж сообщила, что вышла замуж — за осужденного убийцу (фото, видео)
Эпатажная американская рэп-исполнительница Ники Минаж, которая ранее заявляла о завершении своей карьеры, сообщила, что вышла замуж. Она разместила в Instagram видео, в котором показала чашки с надписями «Мистер» и «Миссис», а также кепки с надписями «Невеста» и «Жених». А в подписи к посту указала свое настоящее имя Оника Таня Мараж, добавив к нему фамилию супруга — Петти. Подробностей свадьбы и ее точную дату 36-летняя певица не приводила.
Ники и 41-летний рэпер Кеннет Петти получили лицензию на брак в июне этого года. Их роман стал неожиданностью для поклонников. Избранник звезды в прошлом отсидел срок за убийство некоего Лэмонта Робинсона, совершенное в 2002 году (рэпера приговорили к десяти годам заключения, но он досрочно вышел на свободу через семь лет). А в 1995 году Кеннет был приговорен к четырем годам тюрьмы за попытку изнасилования 16-летней девушки.
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