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На Донбассе под вражеским обстрелом погиб украинский боец
В зоне Операции объединенных сил 22 октября незаконные вооруженные формирования 24 раза нарушили режим прекращения огня,
Как сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил, противник открывал огонь
Минометы 82 мм на Луганщине били в районе Зайцево и Новолуганского, а также на Приазовье — в районе Водяного. Там же уже 23 октября противник осуществил обстрелы наших позиций из артиллерии калибра 122 мм.
Всего с начала суток, 23 октября, на линии соприкосновения зафиксировано 7 фактов нарушения режима прекращения огня.
Напомним, ранее применение тяжелой артиллерии боевиками было зафиксировано 17 октября.
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