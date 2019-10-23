На Донбассе под вражеским обстрелом погиб украинский боец

Украина

В зоне Операции объединенных сил 22 октября незаконные вооруженные формирования 24 раза нарушили режим прекращения огня, в т. ч. было зафиксировано применение наемниками минометов 82 мм. Один украинский военнослужащий погиб, двое бойцов получили ранения, еще один — травмирован в бою. Напомним, в конце прошлой неделе на Полтавщине простились с погибшей от пули снайпера на Донбассе военнослужащей 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ Ярославой Никоненко.

Как сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил, противник открывал огонь в т. ч. в районе Золотого, где было сорвано разведение войск. Там боевики применили стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

Минометы 82 мм на Луганщине били в районе Зайцево и Новолуганского, а также на Приазовье — в районе Водяного. Там же уже 23 октября противник осуществил обстрелы наших позиций из артиллерии калибра 122 мм.

Всего с начала суток, 23 октября, на линии соприкосновения зафиксировано 7 фактов нарушения режима прекращения огня.

Напомним, ранее применение тяжелой артиллерии боевиками было зафиксировано 17 октября.

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