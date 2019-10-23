Мир

Женщина-паук установила мировой рекорд скорости, взобравшись по 15-метровой стене за семь секунд (фото, видео)

Представительница Индонезии Ариес Сусанти Рахаю установила мировой рекорд по скоростному скалолазанию среди женщин. 24-летняя Ариес, которую называют Спайдервумен (Женщина-паук), забралась по 15-метровой стене с невероятной скоростью — всего за 6,995 секунды, оставив позади свою конкурентку — китаянку Сонг Юлин. Сонг принадлежал предыдущий рекорд — 7,101 секунда.

Дуэль произошла в рамках соревнования за мировой кубок Международной федерации спортивного скалолазания IFSC в китайском городе Сямынь.

Видео соревнования распространилось в соцсетях, набрав миллионы просмотров. «Это нечто нечеловеческое», — написал один из комментаторов.

Скоростное восхождение по стене является одной из трех дисциплин соревнований по скалолазанию, которые впервые будет включены в программу летней Олимпиады в Токио в 2020 году. У Рахаю есть все шансы стать олимпийской чемпионкой.

Women's speed climbing record was smashed. Under 7 seconds. Inhuman. pic.twitter.com/8EC1A1wE1O — Mark Serrels (@Serrels) October 20, 2019

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