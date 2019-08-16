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Французский «человек-паук» забрался на небоскреб в Гонконге с призывом к миру (видео)
Знаменитый французский скалолаз Ален Робер, известный также как «человек-паук», забрался на небоскреб в Гонконге и разместил на его вершине транспарант, призывающий к миру между Гонконгом и Китаем. На нем изображены флаги Китая и Гонконга с символическим рукопожатием.
68-этажный небоскреб Cheung Kong Center принадлежит миллиардеру Ли Кашину — самому богатому жителю Гонконга.
В Гонконге, автономном регионе коммунистического Китая, проходят массовые протесты против вмешательства Пекина и за демократические права.
57-летний Алан, как пишет Channel News Asia, перед своим восхождением сказал, что ему, возможно, удастся «снизить температуру» и «вызвать улыбку».
На счету французского «человека-паука более 90 восхождений на высотные строения по всему миру, за что он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Поскольку обычно он совершает свои восхождения без разрешения властей и владельцев зданий, его арестовывали несколько десятков раз в разных странах мира.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Робер был задержан в Лондоне после покорения 230-метрового небоскреба Heron Tower.
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