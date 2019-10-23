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Украина

Зеленский в Японии встретился со Штайнмайером: первые детали

9:12 23 октября 2019 306
Зеленский в Японии встретился со Штайнмайером: первые детали
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с рабочим визитом в Японии, провел встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмаером. Напомним, «ФАКТЫ» писали, что Зеленский согласился на «формулу Штайнмайера» задолго до сентября 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, основной темой для обсуждения стала ситуация на Донбассе, в частности, оба политика согласились с тем, что встреча в «нормандском формате» должна быть проведена в ближайшем будущем.

«Украина выполнила свою часть для возобновления работы „Нормандской четверки“. Рассчитываем на проведение встречи лидеров в ближайшее время, ведь все преграды устранены», — подчеркнул Зеленский.

Отметим, ранее в партии «Слуга народа» назвали «формулу Штайнмайера» одним из шагов по мирному урегулированию на Донбассе, а у Путина нашли новую причину, чтобы не проводить встречу в «Нормандском формате».

Фото пресс-службы президента Украины

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