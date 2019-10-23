На одной из центральных улиц Киева ограничат движение (карта)

Украина

В Киеве на улице Малевича (Боженко) частично ограничат движение — с 18:00 23 октября до 8:00 24 октября. Как сообщили в «Киевавтодоре», дорожники будут трудиться вечером и ночью на участке между улицами Лабораторная и Федорова, восстанавливая дорожное покрытие. Водителей просят на период ремонта не парковать автомобили в крайних правых полосах.

«ФАКТЫ» уже сообщали, что временно ограничили движение по проспекту Бажана, где проводится гарантийный ремонт проезжей части с 07:00 до 22:00 23 октября (между Харьковской площадью и станцией метро «Харьковская»). С утра дорожники меняют покрытие в направлении Борисполя, а во второй половине дня — в направлении правого берега.

Напомним, что в Киеве восстановили движение транспорта на проспекте Победы, которое перекрывали на период установки очередного прогона Шулявского моста.

«ФАКТЫ» ранее информировали о частичном перекрытии Северного моста, о ремонте и ограничении движения на Южном мосту, а также о том, что на Борщаговке до конца года ремонтируют пешеходный мост через проспект Л. Курбаса (между улицами Тулузы и Серкова).

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