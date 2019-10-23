Происшествия

На Закарпатье квадроцикл влетел в толпу людей на остановке: фото с места жуткой аварии

На Закарпатье во вторник, 22 октября, водитель квадроцикла совершил наезд на двух женщин, одна из которых получила серьезные травмы. Напомним, на днях в этом же регионе авто сбило на переходе 10-летнюю девочку.

Как сообщил местный ресурс, инцидент произошел в 16:41 на территории села Кольчино в Мукачевском районе.

Пострадавшие 1959 и 1982 года рождения стояли на обочине в ожидании маршрутки, когда на них наехал водитель квадроцикла, 1992 года рождения.

У одной из женщин врачи диагностировали открытый перелом обеих костей левой голени, а также повреждение связок правого коленного сустава. В настоящее время она находится в реанимации.

Квадроцикл виновника ДТП

Оказание помощи пострадавшим

Напомним, 9 сентября в Черновицкой области в ДТП погиб восьмилетний мальчик, решивший погонять по улочкам родного села на квадроцикле. На тот момент уже стало известно, что в МВД предложили повысить стоимость постановки на учет квадроциклов.

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