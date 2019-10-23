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«Корвалол» в Украине может подорожать, – СМИ

10:30 23 октября 2019 27
Капли и ложка
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Популярные успокоительные капли «Корвалол» в Украине могут подорожать, если АО «Фармак» получит монопольное право на советскую торговую марку. Об этом пишет издание «Зеркало недели» в журналистском расследовании под заголовком «Война с запахом мяты», которое посвящено затяжному судебному спору между фармацевтическими компаниями.

«Если „Фармак“ выиграет процесс, он станет монополистом. Монополия ведет к повышению цен, которое больно ударит по основным потребителям „Корвалола“ — пенсионерам. Сейчас флакончик мятного лекарства стоит около 15 грн, и столь низкая цена является одной из причин популярности препарата», — пишет автор статьи Рита Резник.

В качестве примера Резник приводит газированные напитки «кола», которые производят транснациональные гиганты Coca-Cola и Pepsi, а также локальные производители в разных странах, включая украинскую «Оболонь».

«Ни одна из компаний не стремится запретить продукты соперников, а наличие конкуренции не позволяет кому-либо из производителей взвинтить цены на сладкую газировку», — объясняет автор.

«Зеркало недели» напоминает, что «Фармак» в нынешнем году выиграл иск у харьковской компании «Здоровье», запретив ей производить препарат «Корвалол-Здоровье».

«До монополии остался один шаг — победа над „Дарницей“. Впрочем, последняя сдаваться без боя не собирается. А значит, пенсионеры пока могут смотреть на ценники в аптеках, не хватаясь за флакончик успокоительного», — говорится в статье.

Как сообщалось, «Корвалол» появился в СССР в 1959 году как аналог старого немецкого лекарства «Валокордин». АО «Фармак» считает себя изобретателем «Корвалола» и уже 15 лет судится с компанией «Дарница», требуя отмены госрегистрации препарата «Корвалол-Дарница».

Еще в 2011 году «Фармак» полностью проиграл «Дарнице» судебный процесс за знак «Корвалол». Тем не менее, в 2017 году «Фармак» возобновил судебную тяжбу, изменив предмет спора на «Корвалол Corvalolum». В настоящее время дело рассматривает Хозяйственный суд Киева, ближайшее заседание состоится в среду, 23 октября.

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