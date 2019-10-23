- 10:50 Мост не помог: в Крыму придумали новую уловку для привлечения богатых туристов
- 10:47 Сжег заживо: в США девятилетний мальчик обвиняется в убийстве пяти членов своей семьи
- 10:41 Бросились прямо под колеса: в сеть попал момент ДТП с участием ребенка в Киеве
- 10:30 «Корвалол» в Украине может подорожать, – СМИ
- 10:17 Главари "ДНР" признали спирт "стратегически важным продуктом"
- 10:15 Перепутала газовый баллончик с духами: студентка устроила опасное ЧП во львовском общежитии
- 10:10 Где смотреть онлайн «Сент-Этьен» — «Александрия»: расписание трансляций матчей Лиги Европы
- 10:09 На Закарпатье квадроцикл влетел в толпу людей на остановке: фото с места жуткой аварии
- 10:07 В семье Анны Ризатдиновой случилось горе
- 09:53 На одной из центральных улиц Киева ограничат движение (карта)
- 09:36 Зеленский повторит судьбу Порошенко: озвучен интересный прогноз
- 09:36 Принц Гарри и Меган Маркл обвинили Букингемский дворец в «разжигании истерии», направленной против них
«Корвалол» в Украине может подорожать, – СМИ
Популярные успокоительные капли «Корвалол» в Украине могут подорожать, если АО «Фармак» получит монопольное право на советскую торговую марку. Об этом пишет издание «Зеркало недели» в журналистском расследовании под заголовком «Война с запахом мяты», которое посвящено затяжному судебному спору между фармацевтическими компаниями.
«Если „Фармак“ выиграет процесс, он станет монополистом. Монополия ведет к повышению цен, которое больно ударит по основным потребителям „Корвалола“ — пенсионерам. Сейчас флакончик мятного лекарства стоит около 15 грн, и столь низкая цена является одной из причин популярности препарата», — пишет автор статьи Рита Резник.
В качестве примера Резник приводит газированные напитки «кола», которые производят транснациональные гиганты Coca-Cola и Pepsi, а также локальные производители в разных странах, включая украинскую «Оболонь».
«Ни одна из компаний не стремится запретить продукты соперников, а наличие конкуренции не позволяет кому-либо из производителей взвинтить цены на сладкую газировку», — объясняет автор.
«Зеркало недели» напоминает, что «Фармак» в нынешнем году выиграл иск у харьковской компании «Здоровье», запретив ей производить препарат «Корвалол-Здоровье».
«До монополии остался один шаг — победа над „Дарницей“. Впрочем, последняя сдаваться без боя не собирается. А значит, пенсионеры пока могут смотреть на ценники в аптеках, не хватаясь за флакончик успокоительного», — говорится в статье.
Как сообщалось, «Корвалол» появился в СССР в 1959 году как аналог старого немецкого лекарства «Валокордин». АО «Фармак» считает себя изобретателем «Корвалола» и уже 15 лет судится с компанией «Дарница», требуя отмены госрегистрации препарата «Корвалол-Дарница».
Еще в 2011 году «Фармак» полностью проиграл «Дарнице» судебный процесс за знак «Корвалол». Тем не менее, в 2017 году «Фармак» возобновил судебную тяжбу, изменив предмет спора на «Корвалол Corvalolum». В настоящее время дело рассматривает Хозяйственный суд Киева, ближайшее заседание состоится в среду, 23 октября.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?