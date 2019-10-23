Сжег заживо: в США девятилетний мальчик обвиняется в убийстве пяти членов своей семьи (фото)

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В США девятилетнему мальчику предъявлены обвинения в пяти убийствах первой степени, а также в поджоге. Как сообщает телеканал CBS, следствие пришло к выводу, что Кайл Элвуд в апреле этого года умышленно поджег семейный мобильный дом, в результате чего сгорели заживо или задохнулись в дыму пятеро членов его семьи — его 34-летний отчим Джейсон Уолл, 69-летняя прабабушка Кэтрин Мюррей, единокровные брат и сестра — годовалая Ариэль и двухлетний Дэмион Уолл, а также двухлетняя кузина Роуз Элвуд.

На слушаниях в суде американского штата Иллинойс Кайл плакал и выглядел растерянным. Когда он сидел на стуле, его ноги едва касались пола. Адвокату пришлось объяснять ребенку некоторые незнакомые ему термины. Мальчика сопровождали бабушка и дедушка по отцовской линии, которые являются его опекунами.

Мать Кайла Кэти Элвуд утверждает, что ее сын не такой монстр, каким его представляют и что люди ошибаются в отношении него. «Да, это была ужасная трагедия, но из-за этого нельзя ломать ему жизнь… Он любящий мальчик и заслуживает второго шанса. Я тоже потеряла семью, но я его прощаю. Я люблю его, несмотря ни на что», — считает она.

Кэти, лишившаяся двух родных детей, также сказала, что у ее сына недавно была диагностирована шизофрения, а также синдром дефицита внимания и гиперактивности и биполярное расстройство.

Женщина успела рассказать это тележурналистам до того, как был издан судебный указ, запрещающий ей делиться информацией по этому делу.

Сама Кэти также была в доме, когда вспыхнул пожар. Большинство жертв в этот момент спали. И женщина была единственной, кому удалось спастись. «Я стояла у окна и говорила моим детям, что мне жаль, что я не смогла спасти их… Мамочка была там. Я любила их. По крайней мере надеюсь, они это слышали. Я сказала Джейсону, что люблю его. А потом что-то мне подсказало, что их уже нет в живых», — рассказала она, добавив, что слышала крики, а потом они прекратились.

Кэти и Джейсон официально не состояли в браке, но были обручены.

Суд пока не решил, как поступить с Кайлом. Слушания дела продолжаются. Скорее всего дело ограничится условным сроком.

Эксперт-юрист Глория Брауни-Маршалл считает предъявление обвинений в убийстве ребенку злоупотреблением полномочий со стороны прокурора. И что сложно сказать, сознавал ли девятилетний ребенок, что его действия приведут к таким трагическим последствиям.

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