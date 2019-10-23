24.73 / 24.99 27.38 / 27.82
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Сжег заживо: в США девятилетний мальчик обвиняется в убийстве пяти членов своей семьи (фото)

10:49 23 октября 2019 1007
Кайл Элвуд
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В США девятилетнему мальчику предъявлены обвинения в пяти убийствах первой степени, а также в поджоге. Как сообщает телеканал CBS, следствие пришло к выводу, что Кайл Элвуд в апреле этого года умышленно поджег семейный мобильный дом, в результате чего сгорели заживо или задохнулись в дыму пятеро членов его семьи — его 34-летний отчим Джейсон Уолл, 69-летняя прабабушка Кэтрин Мюррей, единокровные брат и сестра — годовалая Ариэль и двухлетний Дэмион Уолл, а также двухлетняя кузина Роуз Элвуд.

На слушаниях в суде американского штата Иллинойс Кайл плакал и выглядел растерянным. Когда он сидел на стуле, его ноги едва касались пола. Адвокату пришлось объяснять ребенку некоторые незнакомые ему термины. Мальчика сопровождали бабушка и дедушка по отцовской линии, которые являются его опекунами.
Мать Кайла Кэти Элвуд утверждает, что ее сын не такой монстр, каким его представляют и что люди ошибаются в отношении него. «Да, это была ужасная трагедия, но из-за этого нельзя ломать ему жизнь… Он любящий мальчик и заслуживает второго шанса. Я тоже потеряла семью, но я его прощаю. Я люблю его, несмотря ни на что», — считает она.

Кэти, лишившаяся двух родных детей, также сказала, что у ее сына недавно была диагностирована шизофрения, а также синдром дефицита внимания и гиперактивности и биполярное расстройство.

Женщина успела рассказать это тележурналистам до того, как был издан судебный указ, запрещающий ей делиться информацией по этому делу.

Сама Кэти также была в доме, когда вспыхнул пожар. Большинство жертв в этот момент спали. И женщина была единственной, кому удалось спастись. «Я стояла у окна и говорила моим детям, что мне жаль, что я не смогла спасти их… Мамочка была там. Я любила их. По крайней мере надеюсь, они это слышали. Я сказала Джейсону, что люблю его. А потом что-то мне подсказало, что их уже нет в живых», — рассказала она, добавив, что слышала крики, а потом они прекратились.

Кэти и Джейсон официально не состояли в браке, но были обручены.

Суд пока не решил, как поступить с Кайлом. Слушания дела продолжаются. Скорее всего дело ограничится условным сроком.

Эксперт-юрист Глория Брауни-Маршалл считает предъявление обвинений в убийстве ребенку злоупотреблением полномочий со стороны прокурора. И что сложно сказать, сознавал ли девятилетний ребенок, что его действия приведут к таким трагическим последствиям.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России экс-подруга Стаса Барецкого получила 13 лет за зверское убийство родной сестры-модели, которой она нанесла 189 ножевых ран, выколола глаза и отрезала ухо.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Заворотнюк

Врачи часто путают с остеохондрозом: онколог рассказал о болезни Заворотнюк

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: янтарь и золото, голограммный пигмент (фото)

На месте инцидента

В центре Киева прогремел взрыв, погиб ветеран АТО: все подробности, фото и видео происшествия

Кадр с монитора&nbsp;— мальчик и «призрак»

Мать пришла в ужас, увидев в кроватке сына привидение младенца: правда выяснилась утром (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер