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189 ножевых ран: экс-подруга Стаса Барецкого получила 13 лет за зверское убийство родной сестры-модели (фото)
Суд Санкт-Петербурга приговорил 22-летнюю Елизавету Дубровину, бывшую подругу российского музыканта и шоумена Стаса Барецкого, к 13 годам колонии за зверское убийство ее младшей сестры-модели, совершенное в 2016 году.
Как сообщает РИА ФАН, Барецкий, ранее выступавший в составе группы «Ленинград» вступился за бывшую возлюбленную, назвав приговор несправедливым. «Я не понимаю, почему девушке, которая и так уже отсидела в „дурке“, дали еще 13 лет. Мне кажется, это много. У нас за гораздо более жестокие убийства дают меньше сроки», — заявил он.
По версии следствия, Елизавета Дубровина в ночь на 24 февраля пришла в гости к сестре и ее бойфренду. 19-летняя Елизавета сказала, что ей надо поговорить с сестрой и уговорила мужчину выйти купить спиртного. А когда тот ушел, нанесла 17-летней Стефании около 189 ранений принесенным с собой складным ножом. У жертвы также были выколоты глаза и отрезано ухо. Сама Елизавета утверждала, что ничего не помнит об этой страшной ночи. Ее отправили в психиатрическую больницу, но затем признали вменяемой.
Сестры воспитывались в неблагополучной семье, где помимо них росли еще пятеро детей. Их воспитывала одна мать, которая применяла физические наказания. Стефания и Елизавета сами обратились в органы опеки и попросили отправить их в детский дом, а мать лишь родительских прав на них. Мать девушек была не против, чтобы их забрали, заявляя, что они были неуправляемыми и называя их «проститутками». По ее словам их с детства интересовали мужчины постарше, и они обе хотели красивой жизни.
Предполагают, что причиной убийства стала зависть Елизаветы к успехам и внешности Стефании. Старшая сестра подражала младшей: копировала ее цвет волос, пользовалась той же помадой.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 23-летнюю девушку, зарезавшую своих дядю и тетю в Чернигове, приговорили к пожизненному сроку.
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