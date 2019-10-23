Модный десерт на палочке – кейк-попс: легкий рецепт (фото)

Стиль жизни

Десерт кейк-попс не оставит равнодушным никого из детишек. Он вкусный, а к тому же на палочке — как мороженое и чупа-чупс. И это вызывает у малышей восторг. А приготовить кейк-попс можно легко и в домашних условиях. Это займет немного времени. Тонкостями приготовления лакомства с «ФАКТАМИ» поделилась известный кондитер из Чернигова Валентина Веревкина.

— Кейк-попс — американский десерт, — говорит Валентина Веревкина. — В буквальном переводе это торт на палочке. Точнее, мини-тортик или бисквитное пирожное, в котором бисквит смешивают с кремом. Потом всю эту массу хорошенько разминают и скатывают в шарики или любую другую форму (сегодня в продаже большое разнообразие кондитерских силиконовых форм, в которые можно утрамбовать бисквитную массу и получить разные фигурки). Затем в шарик вставляют палочку и окунают в растопленный шоколад, помадку или любую другую глазурь. Когда глазурь немного загустеет, кейк-попсы украшают узорами из королевской или сахарной глазури, покрывают различными присыпками, добавляют декор из мастики… Вы только представьте себе, что можно сделать на основе этих скромных шариков!

— Невероятно.

— Кейк-попсы подобны пирожному «картошка», которое было придумано кондитерами для переработки остатков бисквита на производствах. Сегодня кейк-попсы очень востребованное лакомство на днях рождения, фуршетах, свадьбах. Это очень удобно. Пирожное небольшое — весом 30−50 граммов, да еще и оригинальное -- на палочке. Детям и их родителям лакомство очень нравится. Малышам, потому что вкусно, интересно, необычно. А мамам, так как десерт на палочке — и поэтому у ребенка меньше шансов испачкаться. К слову, чтобы десерт был особенно эффектным, его можно украсить в детской тематике.

— А как десерт кейк-попс можно приготовить в домашних условиях?

— Существует множество рецептов его приготовления. Все очень просто. Готовите свой любимый бисквит и свой любимый крем. Бисквит измельчают и смешивают с кремом. Из данной массы формируют шарики. Осталось его дополнить палочкой и окунуть в шоколад.

— Но нужно же знать многие тонкости. Поделитесь рецептом?

— С удовольствием! Предлагаю вам рецепт очень вкусного шоколадного бисквита.

Кейк-попсы нравятся и детям, и взрослым

Кейк-попс Ингридиенты: 2 яйца, 400 г сахарного песка, 280 г пшеничной муки высшего сорта, 100 г какао (желательно алкализованного, тогда будет насыщенный цвет), 6 г соды, 10 г разрыхлителя, 150 г молока, 150 г подсолнечного масла и 4 столовые ложки кипятка. Просеять и смешать в отдельной миске сухие ингредиенты. Сахар с яйцами взбить добела. Добавить к яичной смеси молоко и масло, снова нужно все взбить. Затем добавить сухие ингредиенты и смешать. В полученную смесь аккуратно добавить кипяток и снова взбить. Тесто вылить в любую форму для выпечки. Форму заполнить не более чем на треть, так как тесто при выпечке увеличится. И выпекать при температуре 170 ' до готовности, которая традиционно проверяется шпажкой. Если ее воткнуть в изделие, а потом вынуть — и она при этом сухая, изделие готово. Приблизительное время выпекания 30−35 минут. Крем может быть любой. Я готовила свои кейк-попсы с крем-чизом. Рецепт таков: 300 г сыра «Креметте"/"Филадельфия"/"Альметте», 150 г сливок 33% жирности, 100 г сахарной пудры Холодный сыр взбиваем с сахарной пудрой и понемногу добавляем холодные сливки. Чтобы сливки хорошо взбились, перед взбиванием как минимум 5 часов они должны постоять в холодильнике. Это очень важный момент. Когда бисквит охладился, измельчаем его руками в крошку или можно это сделать в кухонном комбайне. Крошку смешиваем с кремом. У нас выходит достаточно пластичная масса. Из этой массы катаем шарики (по 30 граммов) или заполняем ею силиконовые формы. Я использовала форму «эскимо». Сразу вставляем палочки и помещаем в морозильную камеру на пару часов, чтоб наши кейк-попсы легко вытащить из формы. Для обливки используем шоколад и кокосовое либо любое другое растительное масло без запаха. Пропорция такова: 100 г шоколада и 20 г масла. Растапливаем импульсами в микроволновой печи или на водяной бане, постоянно помешивая. Также в нашу глазурь можно добавить дробление орехи. Пока не застыл шоколад, можно украсить сахарной присыпкой, кокосовой стружкой, мастичными элементами. И приятного аппетита!

— Сладости — это вкусно. Но в них так много калорий. Как можно сделать кейк-попс менее калорийным?

— Можно перемолоть орехи с сухофруктами, скатать в шарики и окунуть в шоколад, не содержащий сахар. Получится вкусно.

— Возможны ли мармеладный и зефирный варианты десерта?

— Можно сделать мармелад в шоколаде на палочке, если мармелад предварительно отлить в форму. Можно приготовить ирис: отлить в форму, вставить палочку и окунуть в шоколад.

Шоколадный кейк-попс с малиной имеет изысканный вкус

— Малыши всегда любят что-то необычное. Какие еще детские десерты сейчас в тренде?

— Дети очень любят меренгу (безе) на палочке.

— Уместны ли кейк-попсы на взрослом дне рождения или на свадьбе?

— Конечно. Очень часто они присутствуют в меню свадебных кенди-баров в цветовой гамме торжества.

— Валентина, что вас вдохновляет на творчество?

— Золотая осень! В этом году она изумительно красива. А еще, конечно, вдохновляет моя работа. Крафтовые сладости — это индивидуальность и праздник вкусов. И мне очень нравится создавать десерты, которые радуют детей и взрослых.

Ранее кондитер Валентина Веревкина поделилась с читателями «ФАКТОВ» легким рецептом многослойного английского десерта трайфла, который популярен во всем мире.

Фото из альбома Валентины Веревкиной

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