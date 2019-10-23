Украина

В Киеве прощаются с погибшим в авиакатастрофе экс-министром Кутовым (видео)

В центре Киева прошли траурные мероприятия по погибшему в авиакатастрофе бывшему министру и депутату Тарасу Кутовому. Церемонию прощания организовали в клубе Кабинета министров по улице Институтской.

В сети появилось видео с церемонии.

43-летний Тарас Кутовой разбился во время пилотирования вертолета в районе села Тарасенково в Полтавской области.

На борту вертолета Кутовой был один.

По данным СМИ, экс-министр получил летную лицензию совсем недавно, и могло ли это стать причиной крушения, выяснит специальная комиссия по авиаинцидентам с гражданскими судами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter