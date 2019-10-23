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В Киеве прощаются с погибшим в авиакатастрофе экс-министром Кутовым (видео)
В центре Киева прошли траурные мероприятия по погибшему в авиакатастрофе бывшему министру и депутату Тарасу Кутовому. Церемонию прощания организовали в клубе Кабинета министров по улице Институтской.
В сети появилось видео с церемонии.
43-летний Тарас Кутовой разбился во время пилотирования вертолета в районе села Тарасенково в Полтавской области.
На борту вертолета Кутовой был один.
По данным СМИ, экс-министр получил летную лицензию совсем недавно, и могло ли это стать причиной крушения, выяснит специальная комиссия по авиаинцидентам с гражданскими судами.
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