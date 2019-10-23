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Политика

СМИ узнали, кого у Зеленского видят «смотрящим» по Киеву

12:29 23 октября 2019 169
Николай Тищенко
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Команда президента планирует сделать ресторатора, а ныне нардепа от «Слуги народа» Николая Тищенко «смотрящим» по Киеву. Об этом пишет издание «Obozrevatel», ссылаясь на информацию известного блогера и журналиста Сергея Гришина.

«В конце лета, из кино, где Боклан брал интервью у Зеленского, украинцы узнали о существовании Андрея Ермака. Который, не знаю как, попал в окружение Зеленского и стал помощником президента. Отвечает там за внешнюю политику. Но речь не о международных отношениях господина Ермака, где особо не „прикурить“, кроме разве что потенциальной конвертации своего влияния в будущее. А „решать вопросы“ надо уже. Так вот, мои осведомленные источники говорят, что Андрей решил плотно заняться вопросом Киева», — пишет Гришин на Facebook.

Блогер уточняет, что заниматься столичными вопросами Андрей Ермак решил не лично, а через своего протеже — нардепа от «Слуги народа» Николая Тищенко.

«Да, именно этого Николая Тищенко, киевского ресторатора, который сравнивает государство с надувной куклой, а помощница-модель которого не знает сколько депутатов в Раде и кто был первым президентом Украины. Говорят, Ермак давно ведет Тищенко и максимально его поддерживал в качестве кандидата от „Слуги Народа“ в киевском округе. И стал Николай депутатом, и не просто депутатом, а заместителем председателя комитета по вопросам инфраструктуры», — написал Гришин.

Журналист утверждает, что Тищенко уже проводит встречи в новом «статусе».

«Говорят, получив соответствующие инструкции, господин Николай развернул бурную деятельность. Проводит встречи с разными людьми, на которых начал представляться „смотрящим“ по Киеву от Зеленского. Утверждая, что все серьезные вопросы можно порешать только через него. А Киев это уже большие финансовые темы — от контроля деятельности „Киевгорстроя“, и все сопутствующие темы — недострои, обманутые вкладчики, аферы с жильем — до строительства дорог, мостов и метро на Троещину. И да, это все о человеке, рестораторе, который попал в Раду волей судьбы, случайно», — считает блогер.

Гришин подытожил, что «еще несколько таких „назначений“ представителей команды Зеленского, которые решают свои вопросы от его имени, то о теперешнем заоблачном рейтинге можно будет очень скоро забыть».

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