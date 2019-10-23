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Не только Сивохо: еще один "кварталовец" стал советником секретаря СНБО
После того, как шоумен, креативный продюсер «Квартала 95» Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, такую же должность получил и бывший гендиректор компании «Квартал-концерт» Максим Ткаченко, передает «Лига».
Ткаченко родом из Луганска, он прошел в парламент от «Слуги народа» и стал замглавы Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Свою роль в новой должности он видит в консультировании секретаря СНБО по социально-гуманитарным вопросам подконтрольных Украине территорий.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после назначения Сергей Сивохо заявлял, что будет работать с «большой и целеустремленной командой» выходцев с Донбасса.
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