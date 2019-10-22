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Украина

Стало известно, чем Сивохо займется в СНБО

11:45 22 октября 2019 274
Сергей Сивохо
Инф. «ФАКТОВ»

Креативный продюсер «Квартала 95», шоумен и телеведущий Сергей Сивохо, ставший советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, заявил, что будет отвечать за гуманитарную политику, работу с «людьми и смыслами».

На своей страничке в соцсетях Сивохо сообщил, что будет работать с «большой и целеустремленной командой». «Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах. Я предлагаю не спешить с выводами, хайпом и хейтом. Скоро вы все увидите, и тогда мы сможем конструктивно дискутировать», — пишет новый советник секретаря СНБО в Fcebook.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Сергей Сивохо баллотировался в Верховную Раду от президентской «Слуги народа» в Константиновке Донецкой области, но не набрал нужного количества голосов и занял лишь третье место.

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