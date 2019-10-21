24.81 / 25.10 27.51 / 28.00
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Сергей Сивохо получил должность в СНБО

15:51 21 октября 2019 278
Сергей Сивохо получил должность в СНБО
Инф. «ФАКТОВ»

Креативный продюсер «Квартала 95» Сергей Сивохо, который баллотировался в народные депутаты Украины от партии «Слуга народа», получил должность в Совете по вопросам национальной безопасности и обороны.

«Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы», — написал он на своей страничке в соцсетях и выложил фотографию удостоверения.

Также, согласно президентскому указу, заместителем секретаря СНБО стал Сергей Демедюк, который до этого назначения руководил департаментом киберполиции Нацполиции Украины. Эту должность Сергей Демедюк занимал с 2015 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в феврале 2019 года Сергей Сивохо вернулся в проект «Лига смеха» в качестве тренера.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Даша Астафьева

Божественная красота: обнаженная Даша Астафьева восхитила сети (фото)

Сваты

"Иван Будько" прокомментировал ситуацию с "Митяем" и сериалом «Сваты»

Алла Пугачева и Максим Галкин

«Сняла юбку и вперед»: 70-летняя Пугачева удивила стройными ногами

Меган Маркл и принц Гарри

Принц Гарри признал разлад с принцем Уильямом, а Меган Маркл раскрыла домашнее прозвище, которым называет мужа (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер