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Сергей Сивохо получил должность в СНБО
Креативный продюсер «Квартала 95» Сергей Сивохо, который баллотировался в народные депутаты Украины от партии «Слуга народа», получил должность в Совете по вопросам национальной безопасности и обороны.
«Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы», — написал он на своей страничке в соцсетях и выложил фотографию удостоверения.
Также, согласно президентскому указу, заместителем секретаря СНБО стал Сергей Демедюк, который до этого назначения руководил департаментом киберполиции Нацполиции Украины. Эту должность Сергей Демедюк занимал с 2015 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в феврале 2019 года Сергей Сивохо вернулся в проект «Лига смеха» в качестве тренера.
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