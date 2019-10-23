Стиль жизни

Гороскоп на 3 ноября для всех знаков зодиака

Воскресенье, 3 ноября, — прекрасный день для молитв, ритуалов, занятия музыкой и танцами.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 3 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

Если вы запланировали важный разговор с любимым человеком, перенесите его, это плохой день для выяснения отношений.

Телец

Не самый лучший день, чтобы делать дорогие покупки или продавать товары с помощью социальных сетей.

Близнецы

Возможен разговор с начальством, от которого зависит карьера, думайте, о чем говорить.

Рак

Хороший день для массажа и косметических процедур, а вот для бизнеса — нет.

Лев

Одинокие Львы познакомятся с кем-то интересным. Не стоит много времени проводить в транспорте.

Дева

Дева встретит на своем пути человека, к которому испытает нежные чувства.

Весы

Совет звезд: доверяйте лишь себе, чтобы ни в чем не разочароваться.

Скорпион

Плохой день для дел по хозяйству, лучше наденьте что-то красивое и пригласите гостей.

Стрелец

Гости придут с новостями, которые вас удивят. Возможно, это будет весточка о человеке из прошлого.

Козерог

Козерогам не стоит заниматься уборкой и доказывать свою точку зрения старшим людям.

Водолей

Высока вероятность конфликтов, которые есть шанс избежать, если следить за собой.

Рыбы

Хороший день для дистанционных переговоров, а также для составления маршрута грядущей поездки.

Хорошего вам дня!

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