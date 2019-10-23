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Гороскоп на 3 ноября для всех знаков зодиака
Воскресенье, 3 ноября, — прекрасный день для молитв, ритуалов, занятия музыкой и танцами.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 3 ноября для всех знаков зодиака.
Овен
Если вы запланировали важный разговор с любимым человеком, перенесите его, это плохой день для выяснения отношений.
Телец
Не самый лучший день, чтобы делать дорогие покупки или продавать товары с помощью социальных сетей.
Близнецы
Возможен разговор с начальством, от которого зависит карьера, думайте, о чем говорить.
Рак
Хороший день для массажа и косметических процедур, а вот для бизнеса — нет.
Лев
Одинокие Львы познакомятся с кем-то интересным. Не стоит много времени проводить в транспорте.
Дева
Дева встретит на своем пути человека, к которому испытает нежные чувства.
Весы
Совет звезд: доверяйте лишь себе, чтобы ни в чем не разочароваться.
Скорпион
Плохой день для дел по хозяйству, лучше наденьте что-то красивое и пригласите гостей.
Стрелец
Гости придут с новостями, которые вас удивят. Возможно, это будет весточка о человеке из прошлого.
Козерог
Козерогам не стоит заниматься уборкой и доказывать свою точку зрения старшим людям.
Водолей
Высока вероятность конфликтов, которые есть шанс избежать, если следить за собой.
Рыбы
Хороший день для дистанционных переговоров, а также для составления маршрута грядущей поездки.
Хорошего вам дня!
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